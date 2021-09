No hubo daños mayores en la CDMX tras el sismo de 7.1: Sheinbaum

Ciudad de México. No hubo daños mayores en la Ciudad, a causa del sismo de 7.1 de magnitud, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam. Explicó que el impacto no se mide necesariamente en grados del sismo, sino en la aceleración, y no sobrepasó la aceleración que está establecida en la Ley de Protección Civil.

“La Ley de Protección Civil no necesariamente habla de la magnitud de un sismo porque las afectaciones que pueden tener no solamente dependen de la magnitud sino a qué distancia ocurrió el epicentro del sismo y tiene más bien que ver con el concepto que se llama aceleración” explicó Sheinbaum.

Dijo que pidió a las alcaldías que sus áreas de protección civil revisen las escuelas y el gobierno revisa la infraestructura como puentes elevados.

En caso de que las alcaldías detecten riesgo en algunas escuelas se invitará a que el Instituto de Seguridad en las Construcciones revisen a mayor profundidad.

La línea 2 del Cablebús se detuvo debido a una falla en la planta de luz

Sobre la falta de luz en un bucle de línea 2 de Cablebús en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum explicó que todas las estaciones tienen planta de emergencia que funcionan con diésel y en este caso la planta entró en operación 40 minutos después; por lo que están revisando exactamente qué pasó y si es el caso habrá sanción a la empresa que la está operando durante este primer año.

“La planta de emergencia no entró en operación has aun tiempo posterior y estamos revisando qué paso, solamente fue en un tramo de la línea 2 y se esta revisadno en todo caso habrá una sanción a las empresas si es el caso” aseguró Sheinbaum.

Agradeció a los ciudadanos haberse comportado y aguantado el tiempo en las cabinas.

En tanto, el Cablebús brindó hoy su servicio desde las 05:00 horas en sus dos líneas, tras descartar que hubiera daños en alguna de las estructuras o estaciones del mismo.