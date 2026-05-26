Nos prometieron no mentir, no robar y no traicionar pero hicieron lo contrario; el gobierno de Morena le falló a México

Desde que llegó al poder, la llamada Cuarta Transformación repitió una y otra vez el mismo discurso: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Lo dijo Andrés Manuel López Obrador y ahora lo volvió a prometer Claudia Sheinbaum. Pero hoy millones de mexicanos viven una realidad completamente distinta.

Nos dijeron que habría paz y el país terminó atrapado en una espiral de violencia. Nos dijeron que combatirían la corrupción y el huachicol sigue creciendo de manera descarada. Nos prometieron honestidad, mientras intentan ocultar la crisis de desaparecidos, el poder del narcotráfico y el fracaso de una estrategia de seguridad que dejó sangre, miedo y regiones enteras bajo control criminal.

Y sí, lo vamos a decir claro: la 4T le falló a México.

Mientras el gobierno niega la realidad, el país se desmorona

Durante años escuchamos al gobierno minimizar el problema del fentanilo. Incluso López Obrador aseguró públicamente que esa droga no se producía en México. Mientras tanto, el tráfico de fentanilo siguió creciendo y la violencia ligada al narcotráfico reventó en ambos lados de la frontera.

También vemos cómo el huachicol opera a gran escala. Millones de litros de combustible robado aparecen en decomisos, barcos y ferrotanques, mientras desde el poder quieren hacer creer que todo está bajo control.

Y lo más grave: miles de familias siguen buscando desaparecidos en un país donde el dolor ya no cabe en las cifras oficiales. El gobierno intenta maquillarlo, esconderlo o reducirlo a discursos, pero la tragedia le explota todos los días en la cara.

No nos van a callar ante los intentos de censura

Después de que Claudia Sheinbaum pidiera no ver TV Azteca y acusara a periodistas de “inventar mentiras”, desde este espacio respondemos con firmeza: no vamos a guardar silencio.

No estamos inventando la violencia. No estamos inventando a los desaparecidos. No estamos inventando el miedo con el que viven millones de mexicanos.

Lo que hacemos es señalar una realidad que el poder quiere ocultar.

Porque mientras desde Palacio Nacional intentan desacreditar a quienes cuestionan al gobierno, nosotros vamos a seguir denunciando lo que ocurre en las calles, en las fronteras y en las comunidades abandonadas por el Estado.

Aunque incomode. Aunque moleste. Aunque intenten desacreditarnos.

No nos van a callar.