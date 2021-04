INE atenta contra la democracia: AMLO, tras fallo sobre Félix Salgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que sería un hecho inédito que se cancelaran en definitiva las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, ya que sería un golpe a la democracia, por lo que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva bien este asunto.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa sobre la votación del Instituto Nacional Electoral (INE) con la que volvieron a cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, el presidente López Obardor dijo que el caso lo debe de resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Esto lo tiene que ver el Tribunal, porque no es todavía la última instancia y opinando, porque se trata de la democracia, y sobre eso si voy a opinar siempre, creo que se debe de respetar la resolución del Tribunal en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional y además si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo”, dijo el jefe del Ejecutivo.

“Ojalá y el Tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan y lo mismo que haya debate, pero que no hay insultos, que no haya violencia, todo de manera pacífica y tener confianza, no tanto en los que representan las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado”, dijo el presidente López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ calificó como un atentado a la #democracia la decisión del #INE de mantener la cancelación de las candidaturas de los morenistas; Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón pic.twitter.com/wR6cXPZIJF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2021

El presidente López Obardor dijo que estaríamos ante un hecho inédito y destacó que su gobierno está dando los primeros pasos para restablecer una auténtica democracia y “vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”.

“El pueblo tiene hasta el derecho de cambiar la forma del gobierno. El pueblo es soberano, entonces por qué impedir que el pueblo sea el que decida, por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decida, si son malos ciudadanos, que no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos”, dijo el presidente López Obrador, quien reiteró.

Cancelan las candidaturas por 12 mil y 19 mil pesos: AMLO

El presidente López Obrador admitió que el consejero presidente del INE concluirá su periodo hasta 2023 y que la sanción contra los dos candidatos de Morena es por no declarar menos de 20 mil pesos.

“Ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de dos consejeros, pero no, me equivoqué, concluye su periodo hasta el 23 y también me equivoqué, porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos y resulta que no, son 19 mil y al candidato de Michoacán, Morón, creo por 12 mil. Dos gubernaturas, dos candidaturas canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos”, aclaró el presidente López Obrador.