No tenemos nada que ocultar asegura AMLO tras denuncia ante la OEA

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no tiene nada que ocultar”, esto tras la denuncia que presentó el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una presunta intromisión en las elecciones de ese estado por parte del presidente López Obrador.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos luchando por la democracia; y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en el país, no hay censura para nadie”.

El presidente aseguró que su Gobierno está obligado a denunciar la entrega de tarjetas a cambio de votos porque es un delito electoral; sin embargo, puntualizó que esto lo debe resolver la Fiscalía.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que es un delito que candidatos regalen #tarjetas y dijo que la Fiscalía General de la República resolverá denuncias y no el #INE pic.twitter.com/sR13yHU7Dw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2021

La Fiscalía debe resolver la entrega de tarjetas no el INE: AMLO

En su conferencia mañanera, el presidente insistió en que es un delito que candidatos regalen tarjetas y dijo que la Fiscalía General de la República resolverá denuncias y no el INE

“consideramos que es un delito y esto lo va resolver la autoridad correspondiente. Si un consejero dice que no es un delito es su opinión y le toca a la fiscalía”.

Acusó que el consejero del INE, Ciro Murayama, avaló lo que llamó el fraude electoral de 2006 y dijo que consejeros de ese órgano impiden democracia en México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó al consejero del #INE Ciro Murayama, de avalar lo que llamó el #FraudeElectoral de 2006 y dijo que consejeros de ese órgano impiden #Democracia en México pic.twitter.com/Ev0EFSz9Ji — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2021

Dijo que consejeros electorales ponen obstáculos para que avance la democracia en México, sin embargo aseguró que la democracia la hace valer el pueblo,"Es el pueblo el motor del cambio”.

AMLO lanza llamado a ciudadanos rumbo al 6 de junio

El Presidente López Obrador pidió a los ciudadanos cuidar casillas el próximo 6 de junio para evitar que se lleven a cabo fraudes electorales.





“Que ayude la gente y que ayude todo el pueblo a denunciar y que también el día de la elección se queden cerca cuidando hasta que se saque el acta y cuidar que no se vaya la luz y no vayan asaltar Casillas. Todo lo que hacen los mapaches electorales”.