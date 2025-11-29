MAPA ¿Dónde se llevará a cabo la Noche de las Estrellas 2025? Ubica la sede más cercana

La Noche de las Estrellas 2025 llegará con su 17ª edición, uno de los eventos de divulgación científica más grandes de Latinoamérica. Este año, México celebrará la ciencia con actividades simultáneas en 118 sedes del país y dos en Guatemala, donde miles de personas se reunirán para observar el cielo y aprender sobre astronomía.

En la Ciudad de México, habrá 12 sedes, y la sede central será nuevamente las Islas de Ciudad Universitaria, un punto de encuentro tradicional para amantes del espacio, familias y divulgadores.

La edición de este año estará dedicada a la ciencia y la tecnología cuánticas, en el marco del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.

¿Cuándo se celebrará la Noche de las Estrellas 2025?

La jornada se realizará el sábado 29 de noviembre de 15:00 a 22:00 horas con entrada libre. Las actividades incluyen:



Conferencias con especialistas

Talleres interactivos

Planetarios móviles

Exposiciones científicas

Música, danza y teatro

Observación astronómica, si el clima lo permite

Se instalarán más de 200 telescopios, desde donde los asistentes podrán observar la Luna, Saturno, nebulosas y cúmulos estelares.

Yair Krongold Herrera, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, adelantó que también habrá dos planetarios, un museo móvil de geología, talleres y charlas con 14 expertas y expertos de la UNAM, además de la presentación de seis grupos artísticos.

¿Dónde será la Noche de las Estrellas 2025?

Ubica la sede más cercana aquí:

Homenaje a Julieta Fierro y show de drones

La edición 2025 incluirá un momento especial en honor a Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora mexicana que falleció en septiembre. Su trayectoria será reconocida como parte del legado científico que inspiró a miles de jóvenes.

Para cerrar la noche, se presentará un espectáculo de 200 drones, que formarán figuras tridimensionales en el cielo, representando la unión entre ciencia, arte y tecnología.

Programa completo de actividades de la Noche de las Estrellas 2025

15:00 - Club de Orquídeas, grupo musical

16:00 - Ruta Calavera, grupo musical

17:00 - Inmigrantes, grupo musical

17:50 - K’íchpam, compañía de danza

18:30 - Inauguración nacional de La Noche de las Estrellas 2025

19:00 - Conferencia magistral: El gato y las estrellas: nuestro fantástico universo cuántico. Dr. Alberto Güijosa, Investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

19:30 - Homenaje a Julieta Fierro : Participan: Dra. Silvia Torres, Dra. Julia Tagüeña, Fís. Sergio de Régules; Modera: Dr. José Franco

: Participan: Dra. Silvia Torres, Dra. Julia Tagüeña, Fís. Sergio de Régules; Modera: Dr. José Franco 20:00 - Danza cósmica, espectáculo de drones

20:10 - Polaris, grupo musical

21:00 - Jackpots, grupo musical

** Habrá interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de 18:30 a 20:00 h.

El mundo cuántico al alcance del público

Este año, la Noche de las Estrellas busca acercar al público al mundo cuántico, desde fenómenos microscópicos hasta su impacto en tecnologías actuales como:



Computación cuántica

Criptografía

Instrumentos médicos de precisión

El objetivo, explicaron organizadores, es mostrar cómo lo más pequeño del universo puede ayudar a entender lo inmenso.

¿Quién organiza la Noche de las Estrellas 2025?

El evento es organizado por:

