MAPA ¿Dónde se llevará a cabo la Noche de las Estrellas 2025? Ubica la sede más cercana
La Noche de las Estrellas 2025 contará con más de 110 sedes en México; se centrará en la conexión entre el cosmos y la ciencia cuántica. Conoce los detalles de las actividades y la sede más cercana a ti.
La Noche de las Estrellas 2025 llegará con su 17ª edición, uno de los eventos de divulgación científica más grandes de Latinoamérica. Este año, México celebrará la ciencia con actividades simultáneas en 118 sedes del país y dos en Guatemala, donde miles de personas se reunirán para observar el cielo y aprender sobre astronomía.
En la Ciudad de México, habrá 12 sedes, y la sede central será nuevamente las Islas de Ciudad Universitaria, un punto de encuentro tradicional para amantes del espacio, familias y divulgadores.
La edición de este año estará dedicada a la ciencia y la tecnología cuánticas, en el marco del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.
¿Cuándo se celebrará la Noche de las Estrellas 2025?
La jornada se realizará el sábado 29 de noviembre de 15:00 a 22:00 horas con entrada libre. Las actividades incluyen:
- Conferencias con especialistas
- Talleres interactivos
- Planetarios móviles
- Exposiciones científicas
- Música, danza y teatro
- Observación astronómica, si el clima lo permite
Se instalarán más de 200 telescopios, desde donde los asistentes podrán observar la Luna, Saturno, nebulosas y cúmulos estelares.
Yair Krongold Herrera, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, adelantó que también habrá dos planetarios, un museo móvil de geología, talleres y charlas con 14 expertas y expertos de la UNAM, además de la presentación de seis grupos artísticos.
¿Dónde será la Noche de las Estrellas 2025?
Ubica la sede más cercana aquí:
Homenaje a Julieta Fierro y show de drones
La edición 2025 incluirá un momento especial en honor a Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora mexicana que falleció en septiembre. Su trayectoria será reconocida como parte del legado científico que inspiró a miles de jóvenes.
Para cerrar la noche, se presentará un espectáculo de 200 drones, que formarán figuras tridimensionales en el cielo, representando la unión entre ciencia, arte y tecnología.
Programa completo de actividades de la Noche de las Estrellas 2025
- 15:00 - Club de Orquídeas, grupo musical
- 16:00 - Ruta Calavera, grupo musical
- 17:00 - Inmigrantes, grupo musical
- 17:50 - K’íchpam, compañía de danza
- 18:30 - Inauguración nacional de La Noche de las Estrellas 2025
- 19:00 - Conferencia magistral: El gato y las estrellas: nuestro fantástico universo cuántico. Dr. Alberto Güijosa, Investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM
- 19:30 - Homenaje a Julieta Fierro: Participan: Dra. Silvia Torres, Dra. Julia Tagüeña, Fís. Sergio de Régules; Modera: Dr. José Franco
- 20:00 - Danza cósmica, espectáculo de drones
- 20:10 - Polaris, grupo musical
- 21:00 - Jackpots, grupo musical
** Habrá interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de 18:30 a 20:00 h.
El mundo cuántico al alcance del público
Este año, la Noche de las Estrellas busca acercar al público al mundo cuántico, desde fenómenos microscópicos hasta su impacto en tecnologías actuales como:
- Computación cuántica
- Criptografía
- Instrumentos médicos de precisión
El objetivo, explicaron organizadores, es mostrar cómo lo más pequeño del universo puede ayudar a entender lo inmenso.
¿Quién organiza la Noche de las Estrellas 2025?
El evento es organizado por:
- UNAM (Instituto de Astronomía)
- IPN
- Academia Mexicana de Ciencias
- INAOE
- Asociación Mexicana de Planetarios
- Sociedades astronómicas del país
- SECIHTI