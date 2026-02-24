¿Sin examen? Fechas clave del ECOEMS 2026 para entrar a la UNAM, IPN y Bachilleres

Si estás por salir de secundaria y buscas un lugar en el bachillerato público, el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) ya publicó su convocatoria de “Mi Derecho, Mi Lugar 2026”.

El nuevo proceso ofrece alternativas para ingresar a la preparatoria pública, aunque quienes busquen un lugar en la UNAM o el IPN sí deberán realizar un examen.

Para no perderse en el proceso, te compartimos las fechas clave, cómo hacer el registro y qué implica cada modalidad:

Fechas clave del ECOEMS 2026: ¿cuándo abre el registro?

Registro de aspirantes: del 17 de marzo al 14 de abril de 2026

Registro al examen UNAM e IPN : del 18 al 22 de mayo de 2026

: del 18 al 22 de mayo de 2026 Resultados finales: 18 de agosto de 2026

Lugares extemporáneos: Después del 26 de agosto, las instituciones con lugares disponibles podrán ofrecer espacios adicionales mediante sus propios procedimientos.

Recuerda que el trámite se realizará en línea desde el portal "Mi Derecho, Mi Lugar". Esto para elegir las escuelas con acceso directo y las escuelas con examen.

Así se realiza el registro ECOEMS 2026 paso a paso

Entrar a miderechomilugar.gob.mx Genera tu Llave MX Valida tus datos personales (CURP, correo, teléfono y domicilio). Sube tu certificado de secundaria (si aplica). Contesta la encuesta general. Elige una de las modalidades ECOEMS Ordena tus opciones educativas por preferencia Descargar tu Comprobante de Registro

Si eliges presentar examen, deberás asistir a la toma de fotografía en la fecha, lugar y hora indicados en tu solicitud.

¿Cuáles son las 3 modalidades del ECOEMS?

A comparación del extinto Comipems, el ECOEMS 2026 ofrece tres formas de participar:



Modalidad 1: Sin examen

Esto aplica para quienes eligen instituciones de acceso directo, como: Colegio de Bachilleres, CONALEP, DGETI, DGB, IEMS, entre otras. Aquí eliges entre 5 y 10 opciones y el ingreso es directo y equitativo.



Modalidad 2: Con examen

En esta modalidad aplica para quienes deseen entrar a una preparatoria de la UNAM o en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN. La asignación depende del resultado del examen en línea.



Modalidad 3: Mixta

Esta opción se recomienda si quieres asegurar un lugar. Se puede poner hasta 10 opciones sin examen, así como para las escuelas que piden el examen.

