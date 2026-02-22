Clima en México se desata y volverán fuertes lluvias: estados afectados

El clima en México dará un giro marcado este domingo 22 de febrero de 2026 por el paso del frente frío número 37, lo que provocará la presencia de lluvias muy intensas y no se descartan descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Consulta aquí cuáles serán los estados que se verán afectados y el pronóstico del tiempo que se tiene previsto por la mañana y noche, aunque no se descarta la presencia de altas temperaturas.

¿Cómo estará el clima en México el 22 de febrero de 2026?

El frente frío número 37 recorrerá el oriente y sureste de México, así como la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, presentándose lluvias muy fuertes en Puebla y Veracruz, así como lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo, reportó el Servicio Meteorológico Nacional.

La masa de aire ártico asociada al frente generará un marcado descenso de la temperatura en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste mexicano; fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en dichas regiones, alcanzando intensidades de hasta 80 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guerrero.

A su vez, persistirá evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y golfo de Tehuantepec; muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados.

El anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará en el occidente del territorio nacional, manteniendo la onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, iniciando a partir de este día en Colima.

Nuestra experta nos informa los efectos que generará el #FrenteFrío 37 y su masa de aire ártico a su paso por nuestro país. A partir de esta noche habrá descenso de #Temperatura en el norte y noreste de #México, extendiéndose hacia el centro y oriente de la República Mexicana pic.twitter.com/TbzsHjOFCy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 21, 2026

Estados afectados por lluvias intensas 22 de febrero de 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (sur)



: Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja y Papaloapan)



: Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja y Papaloapan) Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta), Campeche y Quintana Roo



: San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta), Campeche y Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán



: Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México

Clima en CDMX: temperatura 22 de febrero 2026

En el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día.

En la mañana, se contempla ambiente fresco a frío en la región, así como ambiente muy frío en zonas serranas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente fresco y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La temperatura mínima en la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 17 a 19 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C.