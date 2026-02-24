¿Para qué sirve el Tationil Plus? El costoso medicamento hallado en la cabaña de “El Mencho”

Los detalles sobre cómo vivía Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comienzan a salir a la luz tras el operativo militar que puso fin a su vida el pasado domingo 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco.

Al ingresar a la cabaña ubicada en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, se pudo conocer cómo el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vivió sus últimos días rodeado de lujos y bajo el tratamiento médico Tationil Plus 3000 mg, confirmando la versión de que el capo padecía una enfermedad renal.

¿Qué medicamento encontraron en la cabaña y para qué sirve?

Entre medicamentos, alimentos, artículos de higiene y objetos personales, se encontró el Tationil Plus 3000 mg, un potente antioxidante inyectable que contiene glutatión reducido y vitamina C.

Este tratamiento es utilizado como terapia complementaria en enfermedades crónicas, principalmente en casos de insuficiencia renal, protección hepática y para mejorar la respuesta a la eritropoyetina en pacientes con diálisis.

Este medicamento confirmó reportes de inteligencia que señalaban que "El Mencho" sufría un deterioro físico importante, lo que lo obligaba a permanecer en lugares equipados para recibir atención médica privada.

Así era el interior de la cabaña donde se ocultaba “El Mencho”.



Ubicada en el exclusivo Tapalpa Country Club, en Tapalpa, la propiedad 39 es un inmueble de dos pisos con acabados de madera y ladrillo, cuatro habitaciones y cocina abastecida.



¿Cuánto cuesta el Tationil Plus?

Junto al medicamento, se encontraron instrucciones que detallaban su aplicación por semanas. El esquema señalaba dosis administradas los días martes, jueves y miércoles, con intervalos de 15 días entre aplicaciones.

Cabe decir que este tipo de tratamiento no es muy accesible. En México, el costo del Tationil Plus oscila entre 6 mil 250 y 9 mil pesos por una caja con seis ampolletas. Por ende, no se vende en cualquier farmacia y solo se puede conseguir bajo prescripción médica.

¿Cómo era la cabaña donde se escondía "El Mencho"?

El último refugio del líder del CJNG se encontraba en el exclusivo fraccionamiento campestre de alto nivel rodeado de bosque y maleza.

La cabaña, marcada con el número 39, es una construcción de dos niveles con acabados en madera, teja y ladrillo. Por su apariencia, no parecía el escondite de un criminal, sino una casa de descanso.

El lugar estaba completamente abastecido. En la cocina se encontró un refrigerador lleno de cortes de carne roja, pescado fresco y cajas con verduras. Incluso había una lista detallada de despensa.

En las habitaciones, las camas estaban destendidas y los cajones abiertos, señal de una salida apresurada. También se localizaron múltiples figuras religiosas que formaban altares dedicados a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, además de un Salmo 91 escrito a mano.

Esto evidencia que el narcotraficante más buscado del país no vivía oculto entre chozas, como muchos imaginaban, sino que durante años convivió con gente de la alta sociedad, moviéndose entre círculos exclusivos y pasando desapercibido.