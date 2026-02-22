Nuevos módulos de vacunación en CDMX: sedes y horarios por alcaldías

El Gobierno de la Ciudad de México informó la apertura de nuevos módulos de vacunación en distintas alcaldías. Consulta las zonas, horarios y fechas.

Habilitan nuevos módulos de vacunación en siete alcaldías

A partir del 21 de febrero de 2026, estarán disponibles los siguientes puntos:



Iztapalapa: Utopía Santa Cruz

Utopía Santa Cruz Cuauhtémoc: Bellas Artes

Bellas Artes Benito Juárez: Parque de los Venados

Parque de los Venados Coyoacán: Centro de Coyoacán

Desde el 23 de febrero de 2026 se suman nuevos módulos en:



Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Deportivo Xochimilco Álvaro Obregón: Bioparque San Antonio

Bioparque San Antonio Azcapotzalco: Parque Bicentenario

Parque Bicentenario Coyoacán: Alameda Sur

Alameda Sur Iztacalco: Magdalena Mixiuhca

Magdalena Mixiuhca Iztapalapa: Centro Cultural Iztapalcalli

¡La vacunación es la mejor herramienta para protegernos!🫀🌇



☝🏾 En la #CapitalDeLaTransformación seguimos reforzando la campaña contra el sarampión con más dosis, más sedes y horarios ampliados para que nadie se quede sin vacunarse.



Consulta la información y ubica tu centro más… pic.twitter.com/1OFt4XgPwT — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 21, 2026

Vacuna contra el sarampión en adultos: quién debe aplicársela y cuándo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un esquema claro para que los adultos sepan si deben aplicarse la vacuna contra el sarampión. Según la guía, lo primero que debes considerar es tu año de nacimiento:



Antes de 1957: probablemente ya tuviste sarampión y no necesitas vacuna.

probablemente ya tuviste sarampión y no necesitas vacuna. Entre 1957 y 1989: si tuviste la enfermedad o fuiste vacunado, no requieres dosis adicional. En caso contrario, o si no recuerdas, se recomienda vacunarte.

si tuviste la enfermedad o fuiste vacunado, no requieres dosis adicional. En caso contrario, o si no recuerdas, se recomienda vacunarte. Entre 1990 y 2006: si tuviste sarampión o recibiste las dos dosis de la vacuna, no necesitas más dosis. Si no fue así o no estás seguro, lo indicado es aplicarte la vacuna

¿Naciste entre 1957 y 2006 y no sabes si necesitas la vacuna del sarampión? 💉 Sigue esta guía paso a paso y sal de dudas. Consulta la infografía completa de @UNAMPUIRE. 👇 pic.twitter.com/tlLBzpUxaa — UNAM (@UNAM_MX) May 18, 2025

Protegerte a ti mismo no solo cuida tu salud, sino que también protege a quienes te rodean. Revisar tu historial de vacunación y, de ser necesario, aplicarte la dosis correspondiente es un paso clave para frenar el sarampión.

Reportan casos de sarampión en alcaldías de CDMX

La Secretaría de Salud informó que diversas alcaldías de la Ciudad de México concentran casos de sarampión, siendo Gustavo A. Madero la demarcación con mayor número de contagios, al registrar 39 personas infectadas. Le sigue Álvaro Obregón con 35 casos, mientras que en Cuauhtémoc se reportan 18 y en Miguel Hidalgo 14.

Ante este panorama, se reiteró que existe disponibilidad suficiente de vacunas contra el sarampión en la ciudad y se hizo un llamado a la población a revisar y completar sus esquemas de inmunización, especialmente en menores de edad.