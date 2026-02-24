¿Hay clases mañana 24 de febrero en México? Lista de estados en los que se mantiene la suspensión de actividades

Luego de un fin de semana violento con bloqueos en carreteras de México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", padres de familia y estudiantes se preguntan si mañana martes 24 de febrero habrá clases normales, en especial porque también se conmemora el Día de la Bandera.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades estatales dieron a conocer las regiones donde las aulas se mantendrán cerradas.

¿En qué estados SÍ habrá clases mañana 24 de febrero?

Tras la suspensión de clases del lunes 23 de febrero por los narcobloqueos y enfrentamientos derivados de la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mayoría de los estados ya confirmó el regreso de manera presencial para este 24 de febrero, en todos los niveles educativos:



Puebla : La SEP estatal confirmó el regreso a clases. Universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Ibero retomarán actividades presenciales. (Ojo: el estado suspendió actividades por el Frente Frío) .

: La SEP estatal confirmó el regreso a clases. Universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Ibero retomarán actividades presenciales. (Ojo: el estado suspendió actividades por el . Querétaro : El gobernador Mauricio Kuri anunció que las clases regresan con normalidad en todo el estado.

: El gobernador Mauricio Kuri anunció que las clases regresan con normalidad en todo el estado. Nayarit : El gobierno estatal confirmó el regreso a clases en educación básica, media superior y superior.

: El gobierno estatal confirmó el regreso a clases en educación básica, media superior y superior. Estado de México : Se reanudan clases en los 14 municipios; autoridades desmintieron un falso comunicado que circuló en redes donde los alumnos regresan hasta e l 25 de febrero.

: Se reanudan clases en los 14 municipios; autoridades desmintieron un falso comunicado que circuló en redes donde los alumnos regresan hasta e Istmo de Tehuantepec, Oaxaca: El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informa que este martes 24 inicia paulatinamente la reanudación de las clases en las escuelas de la región del Istmo.

El Instituto Estatal de Educación Pública de (IEEPO) informa que este martes 24 inicia paulatinamente la reanudación de las clases en las escuelas de la Morelos: Autoridades confirmaron que las actividades escolares se llevarán a cabo con normalidad a partir del 24 de febrero.

¿Qué estados mantienen suspensión de clases este martes 24 de febrero?

Jalisco: La suspensión de clases continúa de forma preventiva. El gobernador del estado, Pablo Lemus, informó que se evaluará el regreso conforme avance la situación de seguridad.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara informó que retomará actividades de forma virtual, mientras las actividades presenciales continúan suspendidas en zonas de riesgo.



Michoacán: La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que no habrá clases en los municipios de Aguililla, Chinicuila y Coalcomán. Aunque las demás regiones retoman actividades.

¿Habrá clases el 24 de febrero por el Día de la Bandera? Esto dice la SEP

Aunque el 24 de febrero es una fecha conmemorativa en el calendario escolar por el Día de la Bandera, no es un día feriado oficial ni de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por ende, la SEP aclaró que el día martes sí habrá clases normales en los niveles preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional, a excepción de los estados en "código rojo" por la ola de violencia.