12 mil 479 buscan diputación federal de Morena en 2021

Cd. de México.- De cara a las eleciones del próximo año, donde se renovará la Cámara de Diputados, en Morena hay más aspirantes que las diputaciones que se disputarán.

Hay 12 mil 479 hombres y mujeres que se registraron para buscar la candidatura de diputados federales.

De estos 3 mil 563 van por el principio de mayoría relativa, es decir, buscan el cargo a través del voto ciudadano...mientras que 8 mil 916 aspiran a la representación proporcional, es decir, plurinominales, que son designados directamente por el partido.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aclaró que no todos llegaran, habrá filtros para seleccionar a los mejores aspirantes.

"¿Cómo los vamos a elegir? A través de la insaculación, de la tómbola. Habrá un proceso de revisión por parte de la Comisión Nacional de Elecciones para integrar los grupos de aspirantes que pasarán a la insaculación, a la tómbola y de ahí saldrán nuestras listas. Es decir, en este partido no es el sectarismo, no es el amiguismo, no es el influyentismo, no es el nepotismo, lo que decide a nuestros representantes. Es la gente, es el pueblo de México”, explicó Delgado en conferencia de prensa.

Informó que en el caso de la candidatura al gobierno de San Luis Potosí hay 19 mujeres que se han registrado para participar en el proceso de encuestas, la última que le falta a Morena para completar los nombres de sus candidatos a las 15 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.