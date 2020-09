En 2021 se celebrará el “Año de la Independencia” y la “Grandeza de México": AMLO

Acompañado por una parte de los integrantes de su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer las actividades conmemorativas de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, 500 años de la memoria histórica por Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la Independencia.

Tras anunciar que el próximo año se conmemora el Año de la Independencia y de la Grandeza de México, sus colaboradores presentaron el programa de actividades en el que participa todo el gobierno federal, los estados y la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, expuso que “será un año dedicado a la Independencia y Grandeza de México, 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la independencia de México, que servirá para diseñar el futuro del país”.

Y refirió que será una oportunidad única para proyectar la imagen de México en todo el mundo, ya que se contará con la visita de delegaciones de todo el mundo el 15 de septiembre por el inicio de la Independencia y el 27 por la consumación que participarán en un desfile militar.

Detalló el programa:

Habrá actividades culturales en cada una de las 32 entidades federativas se han incluido a más de 65 ciudades de la República mexicana para participar en combinación con nuestros invitados internacionales y a partir de hoy se convocará a todos y cada uno de los 193 miembros de las Naciones Unidas así como de todos los organismos que son socios y compañeros de México en el ámbito internacional que son 252

#EnLaMañanera | ¡2021 será el año de la #GrandezaDeMéxico!



El Presidente @Lopezobrador_ informó que se dará a conocer el plan para conmemorar los 700 años de fundación de #Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la Independencia. pic.twitter.com/AQktgHa5Q3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2020

Dijo que se trata de la actvidad más relevante de presencia de México en el mundo en lo que va en este siglo y refirió que hay cinco comités que participan en la organización de todo el programa:

1.- Desfiles y actos militares, a cargo de Sedena y Marina

2.- Cultutra e Historia

3.- Reconocimientos, monedas emisiones especiales de la Secretaría de Economía

4.- Educación y civismo a cargo de la Secretaría de Educación Pública

5.- Dimensión internacional, a cargo de la SRE.

En su oportunidad, Zoé Robledo, director general del IMSS y y representante presidencial de Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, detalló el calendario de actividades emblemáticas para 2021.

El programa inicia el 14 de febrero con un homenaje a Vicente Guerrero; el 12 de mayo la fundación de México Tenochtitlán; 13 agosto, 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán; 15 septiembre Grito de Independencia; 16 de septiembre, desfile cívico militar.

Además, un desfile el 27 de septiembre para conmemorar los 200 años de la consumación de la Independencia; el 28 de septiembre en un pueblo de Yaqui de Sonora se realizará la ceremonia del perdón a los pueblos originarios y cierran el 30 de septiembre con la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón.

En tanto, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó la importancia de las conmemoraciones que se realizarán el próximo año algunas festivas y otras catastróficas.

Recordó que se recupera la memoria histórica, porque si un pueblo no tiene memoria histórica no sabe a donde se dirige, y para encontrarnos en nuestra diversidad étnica, lingüística, geográfica y cultural en su sentido más amplio porque México es un país diverso y no se debe reconocer un motivo de discriminación sino de enriquecimiento y fortalecimiento.

Comentó que así se conocerán los momentos grandiosos y catastróficos que conformaron a México.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que se mostrarán siete siglos de grandeza y explicó que la capital del país tendrá sus propias actividades.

