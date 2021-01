A pesar de que vacuna rusa Sputink V no cuenta con aval de la OMS, Ricardo Moneal dice que se la pondría

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que según lo que ha leído la vacuna rusa, Sputnik V, que ha causado gran polémica en México y a nivel mundial, “cuenta con un alto nivel de efectividad”, motivo por el que no dudaría en que se la aplicaran.

Dijo que más vale que el gobierno federal trate de conseguir la vacuna rusa, a no hacer nada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no avala la vacuna rusa ni tampoco está avalada por la agencia sanitaria estadounidense, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ni tampoco por la Agencia Europea de Medicamentos, (EMA) pues no cuenta aún con ensayos clínicos de tercera fase publicados. Sin embargo el legislador señaló que si fuera el caso de que le tocara aplicarse una vacuna como la rusa lo haría pues confía en la misma.

“Yo sí me la pondría, yo me la pondría porque la vacuna rusa, he leído, ha sido, o aplicada en varias partes del mundo y tiene un alto nivel de efectividad. Hay muchas “fake news”, desinformación, pero yo creo que hay que aclarar y decir que es mejor que se intente por encima de todo obtener la vacuna y las dosis que no hacer nada. A la pregunta concreta “¿si usted se la pondría?” Pero por supuesto. Cuando me toque me pondré la vacuna rusa o la de Pfizer, o la que esté disponible cuando el calendario me diga que me toca”.

También aclaró que los legisladores no tienen por qué recibir la vacuna antes que cualquier otro grupo de la sociedad que la necesite con mayor urgencia. Señaló que no se debe tratar a diputados y senadores como sectores privilegiados.

“Sí somos actividad esencial pero no somos un ente privilegiado, no me pondría por encima de la gente; yo me esperaría a cuando me corresponda la vacuna, porque también ya soy de la tercera edad. Así es de que ojalá y nos vaya bien”.