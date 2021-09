Abandono de Madero del Grupo Parlamentario del PAN por crisis interna de la bancada: Damián Zepeda

Cd. de México.- El senador del PAN, Damián Zepeda consideró que su partido atraviesa actualmente por una crisis a nivel nacional que se ha trasladado al interior de su Grupo Parlamentario en el Senado de la República.

Dijo que justamente a eso responde la decisión del senador Gustavo Madero de abandonar la bancada panista e integrarse al Grupo Parlamentario Independiente, que se conformó esta semana con legisladores de diversos partidos.

Lamenta separación de Madero.

Para Damián Zepeda, quien ha sido coordinador de la bancada, es necesario que haya mayor atención a todas las voces dentro del grupo y que todos sean tomados en cuenta. Lamentó que Gustavo Madero, quien recientemente perdió la elección interna para contender por la gubernatura de Chihuahua, tomara la decisión de separarse de sus compañeros de partido.

“Por lo que respecta a la pérdida que tuvimos en el Grupo Parlamentario del PAN con el senador Madero, yo lamento mucho la decisión, y creo que nos tiene que hacer reflexionar, lejos de querer echar culpas o hacer señalamientos. Me parece que era previsible por los señalamientos que tenía, previos, de que no estaban bien las cosas, yo creo que hay que voltearnos a ver hacia adentro y preguntarnos que se está haciendo mal. Parece que es evidente que hay una crisis en el PAN, hay una crisis en los partidos, hay una crisis, en este caso también en el Grupo y esto es una muestra de ello”.

PAN debe hacer una reflexión interna.

Dijo el legislador del blanquiazul que es indispensable hacer una reflexión interna en cuanto antes y así evitar más deserciones.

“Estamos perdiendo a una de nuestras voces más potentes, que si bien no renuncia a la militancia y que bueno, si toma una decisión de ir por otro vehículo, quiere decir que no encontró en el Grupo Parlamentario del PAN el vehículo para hacer los cambios que él cree se deben de impulsar a nivel nacional, yo creo que eso si nos tiene que invitar a hacer una reflexión interna”.

Sin embargo el político sonorense estima que la crisis no sólo se vive al interior del PAN y su bancada, sino en la mayoría de los partidos, que de la misma manera se refleja en crisis internas de sus respectivos Grupos Parlamentarios, y por eso el hartazgo de algunos de sus legisladores. Señaló el caso específico de la bancada de Morena que sufrió el abandono del senador Germán Martínez, y el Grupo Parlamentario del PT que registró las bajas de Nancy de la Sierra y de Alejandra León Gastélum. También pidió a los coordinadores parlamentarios que enfrenten las circunstancias y el golpe que han sufrido sus bancadas y actúen con apertura, tolerancia y visión democrática hacia el Grupo Parlamentario Independiente.

“Mi llamado a todos los partidos políticos es que acepten este golpe de manera constructiva, porque es un golpe a los partidos políticos tradicionales y que no quieran cerrar los espacios de debate y de participación. Ya se escucha el rumor de que no les quieren permitir generar un Grupo Parlamentario, Yo por mi parte me quedo en el Grupo Parlamentario del PAN, claro, pero no quiero bajo ningún motivo que le cierren los espacios de libertad de expresión y de participación a otros compañeros, mal haría, mal se vería los partidos representados en el Senado”.

Dijo Damián Zepeda que no es con amenazas a los independientes como se solucionaran los conflictos, sino con apertura y buenas propuestas de los Grupos Parlamentarios.

“No va a ser la vía obligando a la gente a quedarse, amenazando con quitarles sus comisiones, con no darles prerrogativas. La vía es convencerlos. Debemos lograr que el PAN brille de manera tal que atraiga a legisladores, que atraiga a más ciudadanos, que convenza y no que los queramos tener a fuerzas. Igualmente en todos los partidos. Yo jamás voy a votar en contra de la libertad de expresión y de la democracia, y si hay que cambiar un reglamento lo cambiamos”.