Actuará Congreso con mesura en marco regulatorio de la marihuana: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre eliminar la prohibición del uso lúdico de la marihuana se debe respetar aunque existen elementos que el Congreso de la Unión debe atender en lo inmediato.

“El Poder Judicial ha tomado una decisión y todos debemos observarlo y respetarlo. Sin embargo, aún existen elementos ambiguos y de indefinición, que tendremos que ir atendiendo en los próximos días y semanas”.

Monreal también defendió la actuación de los legisladores en la tarea sobre la reglamentación del uso lúdico de esa sustancia. Dijo que ante la falta de acuerdos se decidió de manera correcta y así evitar precipitaciones en una situación delicada.

“El Congreso de la Unión decidió, con los grupos parlamentarios, no precipitarse en legislar una materia tan delicada, como una Ley General del Uso de la Cannabis. Creo que fue lo correcto, por eso no aceptaríamos ninguna consideración de inconformidad con nuestro trabajo por miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos están haciendo su trabajo, nosotros estamos ponderando los criterios que debemos aplicar para una Ley General”.

Buscarán legislar sobre la cannabis.

El legislador indicó además que no claudicaran en su tarea de legislar en la materia.

“Todavía faltan detalles por regular. La Corte no puede legislar, aun cuando haya declarado esta norma inconstitucional. Nosotros actuaremos con prudencia, con mesura, en beneficio de la sociedad. Es un tema delicado. Yo, en lo personal, he expresado siempre que es positivo y estar de acuerdo en la regulación del uso de la cannabis. Por esa razón vamos a esperar y de inmediato me reuniré con los grupos parlamentarios y sus coordinadores, y empezar a trabajar una legislación que le ayude al país; en la que podamos con consensos construirla de manera amplia, también escuchando a la sociedad”.