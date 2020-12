Acuerdos sobre deudas de los países más pobres propone Ebrard ante crisis

Cd. de México.- El mundo está viviendo una crisis como no se había visto, al menos en lo que va de este siglo; y por ello es indispensable aplicar nuevos mecanismos de cooperación global para que los países de altos ingresos establezcan mecanismos de cooperación financiera efectiva.

Por ejemplo: llegar a acuerdos sobre deudas de los países más pobres, rediseñar instrumentos financieros o reducir tasas de interés para países de ingreso bajo y medio. Así lo destacó el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, ante la Asamblea General de la ONU, en calidad de Presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

“Si no hay esa coordinación entre las instituciones financieras, la decisión de compartir recursos, reducir riesgos para países que son más frágiles o que tienen una situación más difícil, va a ser muy difícil que podamos recuperar la economía global, no se puede. Desde el inicio de su mensaje. Lo que hemos hecho siempre no va a funcionar, no va a ser suficiente en lo que estamos viviendo ahora y, como ya dije y todos lo tenemos muy claro, es una crisis de gran envergadura, de un gran calado, de un alcance distinto, entonces más vale actuar tempranamente”.

“Vamos a tener una crisis económica importante, en el caso de América Latina y el Caribe cuando menos habrá una caída sin precedentes de 9 puntos en el Producto Interno Bruto, conservadoramente, es probable que sea un poco más; y también pensamos que lo más importante, la pobreza en América Latina y el Caribe tendrá un incremento de alrededor de 37 por ciento, casi 38 por ciento respecto a los números que teníamos antes de la pandemia”.

En cuando a los medicamentos y vacunas contra el SARS COV 2, el Canciller señaló la necesidad de fortalecer y ampliar el mecanismo internacional COVAX para tratamientos contra COVID19, a fin de reducir el número de muertes. Agradeció y reconoció el trabajo de la Organización Mundial de la Salud.