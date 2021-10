Acusa Gómez del Campo amenazas de legisladora de Morena por madre que pide ayuda

Cd. de México.-Después del video en que la diputada del Morena, Merary Villegas, le da la espalda a una madre que le pide ayuda para medicamentos de su hijo con cáncer, la diputada del PAN, María Gómez del Campo, denuncio que recibió amenazas de la legisladora morenista y hoy ya analiza el presentar una denuncia en su contra.

La panista señalo que la diputada Merary Villegas publicó la amenaza en su cuenta de Twitter “habrá consecuencias para los diputados del PAN y Mariana Gómez del Campo”.

“Y me empezaron a llegar mensajes a través de las redes sociales, yo aquí estoy…No me van a intimidar en lo absoluto, al contrario, me van a dar más fuerza y valor para defender a las madres y a los niños”, dijo la diputada panista.

Gómez del Campo también responsabilizo a la legisladora de Morena de la integridad de las madres que le pidieron ayuda.

“Que quede claro que hoy corre riesgo la integridad de la madre y de una paciente con cáncer… Las puso en una fotografía en sus redes sociales eso no es correcto, las puso y las expuso”, enfatizó.

La diputada del PAN, rechazó las acusaciones de Morena que señalan que fue montaje del PAN por interés político.

“Jamás en mi vida pediría algo así, me parecería lo más ruin y por eso me pareció tan ruin el que le haya dado la espalda a Débora. Jamás había visto a la diputada, tuve incluso que preguntar, investigar quien era la diputada que había dejado así a esta madre…la madre no debe hincarse ni ninguna madre de este país ante ningún legislador, nosotros estamos obligados a resolver a través del presupuesto las necesidades de los mexicanos” afirmó.

Aclaro que para el ingreso de las madres al salón de sesiones hubo permiso previo de la Mesa Directiva para que estuviera en la presentación del exhorto del PAN a las autoridades de salud para que garanticen medicamentos a niños con cáncer en el país.