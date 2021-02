Acusación contra Cabeza de Vaca es persecución política: senadores PAN

Cd. de México.- Los senadores del PAN cerraron filas en apoyo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

En conferencia de prensa, los legisladores señalaron que se trata de una persecución política sin elementos, además de que es una cortina de humo para distraer la atención por los señalamientos que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASP) en relación a los gastos millonarios no comprobados del gobierno actual. El coordinador en funciones de los senadores panistas, Erandi Bermúdez fue el primero en referirse al caso.

“Se trata de una clara persecución política contra uno de los gobernadores más frontales e independientes, que no se ha dejado manipular y siempre antepone los intereses de su estado, de las y los tamaulipecos. Son patadas de ahogado que ponen en evidencia la desesperación por distraer a toda costa la atención de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Este régimen castiga opositores, pero brinda impunidad a sus defensores”.

La senadora Guadalupe Murguía dijo que los señalamientos en contra del gobernador también tienen tintes electorales.

“Nosotros consideramos que es una clara persecución política con propósitos electorales, nos encontramos en pleno proceso electoral y, bueno, tampoco podemos dejar de tomar en cuenta que hay muchos problemas en el ámbito nacional como ha sido pues las recientes observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación que desafortunadamente fue doblegada, y un día después pues sin que mediara justificación ninguna, todavía, se desisten de las observaciones que ha hecho, pero también en caso de Félix Salgado Macedonio”.

En su momento la senadora Xóchitl Gálvez señaló que la investigación se lleva a cabo de manera selectiva en contra del mandatario estatal.

“Contra el hijo de Manuel Bartlett, que se le descubrió vendiendo ventiladores a tres veces su valor, ahí no procede ningún tipo de investigación. Contra la empresa que se creó tres días antes de la licitación para venderle un contrato de 5 mil millones a Pemex, allegados a Rocío Nahle, ahí no proceden las investigaciones. Por eso nos parece extremadamente sospechosa esta investigación, justo cuando empieza el proceso electoral. Entonces, obviamente, seguramente el presidente dirá que estos senadores de la República no queremos que se haga justicia. No, lo que no queremos es que se use la justicia con fines políticos”.