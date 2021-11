Acusan senadores a López-Gatell del desabasto de medicamentos

Cd. de México.- El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las diversas instituciones a garantizar el abasto de medicamentos en todos los niveles de atención de unidades médicas. En el debate los legisladores de oposición responsabilizaron directamente al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell de la situación que calificaron como lamentable y desastrosa.

Señalaron que tras el reconocimiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el desabasto qué existe de medicamentos y las instrucciones que giró para que se ponga un alto al problema, López- Gatell quedó exhibido por intentar una y otra vez negar la realidad con diversos argumentos.

Recuerdan supuesto “golpe de Estado”.

El senador del PRI, Manuel Añorve recordó que el subsecretario de Salud llegó a inventar un golpe de Estado para evadir el problema.

“El desabasto de medicamentos es una triste realidad, no es un complot internacional para organizar un golpe de Estado, como lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, en uno de sus momentos más ridículos de tantas torpezas que ha dicho, y vaya que ha tenido demasiadas torpezas. No, el desabasto de medicamentos es una realidad que lastima a millones de mexicanas y mexicanos y sus familias”.

Dijo Añorve que lo menos que puede hacer López-Gatell es ofrecer una disculpa pública a los padres de niños con cáncer y a todo el país.

“Por eso, no estoy de acuerdo en lo que dijo López-Gatell hace algunos meses de este complot internacional culpando a los padres de niños con cáncer y a los niños y niñas con cáncer de que querían generar un golpe de Estado, una barbaridad que ya he dicho aquí en tribuna, debe López-Gatell de pedir disculpas a estas familias que sufren todos los días sólo por demandar el medicamento que requieren sus hijos”.

Exigen renuncia de López-Gatell.

En su intervención en tribuna, la senadora Xóchitl Gálvez fue más allá y de nueva cuenta exigió la renuncia del funcionario público por mentir una y otra vez en este y otros temas. Dijo que es momento de trabajar unidos para resolver la situación.

“A mí sí me parece que es el momento de que el funcionario responsable Hugo López-Gatell presente su renuncia al Presidente, por dignidad, porque es lo menos que debería de hacer porque es el responsable de esta catástrofe que estamos viviendo en el sector salud. Para todos aquellos que durante meses aquí nos dijeron que mentíamos, que era falso la falta de medicamentos, qué bueno que hoy acepten que hay un problema, y estamos listos para ayudar a resolverlos, creo que tenemos que revisar la forma como se está comprando”.

Por su parte el senador del Grupo Plural, Germán Martínez aplaudió la decisión del Presidente de la República de dar instrucciones para que se dé una solución inmediata al desabasto de medicamentos y reprochó la actitud de López-Gatell al negarse a reconocer la realidad.

“Hoy reconoce el Presidente de la República, y muy bien por el Presidente López Obrador por reconocer el desabasto en las medicinas. Es criticable, por lo tanto, que López-Gatell lo haya negado, es criticable que López-Gatell haya negado ese desabasto y se haya burlado de quienes no tienen medicinas, y es criticable”.

Además pidió al Ejecutivo federal que de ninguna manera se piense en premiar a López-Gatell y dejarlo en el lugar del secretario Jorge Alcocer.

Y, por otro lado, ojalá no sea un ultimátum para el doctor Jorge Alcocer, no sería bueno para este país que el secretario de Salud fuera Hugo López-Gatell.

Poco antes, en conferencia de prensa, el coordinador parlamentario del PAN, Julen Rementería también responsabilizó a los legisladores de Morena por respaldar a López-Gatell en sus intentos por negar el desabasto de medicamentos. Dijo que no basta con regaños del presidente López Obrador sino que se pongan a trabajar y se otorgue una solución pronta al problema del desabasto.

“Hoy si en este país no hay medicinas para atender a la población es culpa de Morena porque aquí les dijimos que eso no iba a funcionar, y tercamente insistieron en llevar a cabo este tipo de cambios que hoy la población está pagando las consecuencias. Por supuesto que exigimos que se ponga remedio, lo venimos haciendo hace muchos meses y hoy lo que decimos es que tenemos que realizarlo de una manera inmediata, que se pongan a trabajar en eso y que se genere la eficiencia, no basta con los regaños del presidente, necesitamos ver que esto se resuelva y se resuelva pronto”.