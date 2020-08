Advierten senadores del PAN que casos actuales de corrupción pueden superar a los de Emilio “L”

Cd. de México.- Senadores del PAN pidieron que al igual que se está investigando la corrupción en sexenios pasados también se castiguen las denuncias que se han presentado en la presente administración. La senadora Xóchitl Gálvez recordó que ha presentado varias denuncias contra diversos funcionario y simplemente no ha se ha hecho nada.

“Vi que la Función Pública anda haciendo estudios de evaluación patrimonial de otros funcionarios de la pasada administración, pero no veo que ande haciendo un estudio del actual gobierno a Manuel Bartlett. No veo que entre con decisión a lo que está pasando ahorita con el remate del hacer de estructura de lo que era el anterior aeropuerto. No veo que Irma Eréndira Sandoval acepte someterse a un análisis de evolución patrimonial, siendo la titular. Entonces, sí pareciera que ya empezó la campaña electoral. Se quiere tirar, ora sí que a todos los corruptos del pasado, pero lo que ellos no se dieron cuenta es que gran parte de esos corruptos del pasados son los corruptos del presente porque se aliaron con ellos”.

Dijo que tan sólo la licitación para la venta de acero del Aeropuerto de Texcoco está plagado de corrupción, y el monto es mucho mayor de los desfalcos que se le atribuyen a Emilio Lozoya.

“De concretarse, se está vendiendo un acero nuevo, que son 32 mil toneladas, a un precio de mercado de mercado de 25 mil pesos, que es cercano a los 800 millones de pesos; eso son 15 veces más de lo que Lozoya se robó que nos estarían robando en nuestras narices en este momento, porque la Función Pública no ha ordenado que se suspenda la firma de este contrato.

Por su parte el senador Víctor Fuentes aseguró que las presuntas irregularidades cometidas por el ex director de esa paraestatal, Emilio Lozoya podrían ser algo infinitamente menor a lo que ha perdido Petróleos Mexicanos, debido a los malos manejos de la que ha sido objeto la institución.

“Referente a Pemex, bueno pues ahora resulta que los números de Pemex eran bastante mejores en medio de la corrupción de Lozoya. Hoy los números en el sistema energético mexicano son deficitarios, son de pérdidas muy cuantiosas, históricas, entonces pues si se está gobernando honestamente, pues el costo de esta supuesta --que habría que comprobarla-- honestidad nos está saliendo bastante más caro que la corrupción de Lozoya y otros delincuentes más”.