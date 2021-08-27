Al menos 110 muertos por las explosiones en Kabul. Las tropas estadounidenses que ayudan a sacare del país a los afganos desesperados por huir del gobierno de los talibanes se preparan para más ataques.

Se reanudan los vuelos en aeropuerto de Kabul.

Varios aviones despegaron del aeropuerto de Kabul con cientos de personas con la esperanza de una mejor vida. El número de personas alrededor del aeropuerto ha crecido dramáticamente desde ayer. Miles de personas se repliegan a la pared desesperadas por subirse a los pocos aviones que quedan.

El ataque del jueves fue reivindicado por la rama de ISIL (ISIS) en Afganistán, el Estado Islámico en la provincia de Khorasan, ISKP (ISIS-K), que dijo que sus atacantes suicidas señalaron a "traductores y colaboradores del ejército estadounidense".

Hasta medio millón de afganos podrían huir de su país.

Hasta medio millón de afganos podrían huir de la crisis en su tierra natal, dice la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, y hace un llamamiento a todos los países vecinos para que mantengan sus fronteras abiertas para quienes buscan seguridad.

En términos de números, nos estamos preparando para alrededor de 500,000 nuevos refugiados en la región. Este es el peor de los casos”, dijo Kelly Clements, alta comisionada adjunta de la ONU para los Refugiados, en una rueda de prensa en Ginebra.

"Si bien no hemos visto grandes salidas de afganos en este momento, la situación dentro de Afganistán ha evolucionado más rápidamente de lo que nadie esperaba", agregó.

Rusia socio clave en gestión de la crisis.

Rusia es un socio clave en la gestión de la crisis en Afganistán, dice el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi Di Maio.

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"Estamos convencidos de que Moscú es un actor fundamental para hacer frente a la crisis actual y lograr un enfoque internacional unificado en el futuro", dijo Di Maio a los periodistas después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov.

"Tenemos que asegurarnos de que Afganistán no vuelva a ser un refugio seguro para los terroristas", dijo Di Maio.

El peligro sigue siendo alto para todos en Afganistán.

El Kremlin dijo que el peligro seguía siendo alto para todos en Afganistán después de un ataque en un aeropuerto en Kabul, y que ISIL (ISIS) y otros grupos armados estaban tratando de capitalizar el caos en el país.

Los servicios de inteligencia de Rusia están trabajando las veinticuatro horas del día para evitar cualquier desbordamiento en las regiones vecinas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas en una conferencia telefónica.

Cientos de familias afganas que han estado acampando bajo un calor abrasador en un parque de Kabul después de que los talibanes invadieron sus provincias están pidiendo comida y refugio, mientras se desarrolla una crisis humanitaria en el país devastado por la guerra.

El gobierno uzbeko mantiene contacto diario con los talibanes en el vecino Afganistán para ayudar a garantizar la seguridad de Uzbekistán, dijo el presidente Shavkat Mirziyoyev, citado por la agencia estatal de noticias UzA.

Líderes mundiales han externado condolencias tras las explosiones en el exterior del aeropuerto de Kabul que dejaron al menos 110 muertos y decenas de heridos.

