“Cada segundo que pasa es eterno": Mujer busca a su esposo desaparecido en accidente de tren en España

El descarrilamiento de un tren que causó el impacto de otro convoy cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España, el domingo 18 de enero de 2026 por la noche, dejó un saldo de al menos 41 fallecidos y 43 personas desaparecidas, entre ellas, un ciudadano boliviano del que se desconoce su paradero.

El drama de Víctor Terán: el boliviano que temía a los trenes y hoy está desaparecido

Víctor Terán, originario de Bolivia y residente en Huelva con su familia, viajaba en uno de los trenes hacia su hogar cuando ocurrió la tragedia. Su esposa, Osiris Sevilla, de Nicaragua, expresó su angustia fuera de un centro de emergencias en Córdoba.

Autoridades como la Guardia Civil recolectaron muestras de ADN de familiares para identificar víctimas; helicópteros transportaron estas muestras desde Huelva y Málaga.

Osiris Sevilla compartió su tormento emocional frente a las cámaras. “Una angustia. Cada segundo que pasa se te hace eterno", declaró. Ella desconoce en qué vagón estaba su pareja, ya que él compró el boleto poco antes de que el tren saliera de la estación. La familia enfrentó la incertidumbre en un momento crítico, con Sevilla aferrándose a la esperanza.

Víctor Terán evitó los trenes durante años. Su esposa recordó que él le preguntaba qué hacer si el convoy se detenía en el campo. El último mensaje de Víctor era sobre que le había comprado un boleto de tren para que ella viajara a Sevilla y ahí lo esperaran en Huelva, donde ambos tienen su casa.

Familias de Bolivia y Nicaragua unidas por la incertidumbre en España

La familia de Terán sufre lejos de España, ya que viven en Bolivia y esperan noticias sobre él. Además, sus padres son adultos mayores y Osiris no tuvo una respuesta qué darles sobre el paradero de Víctor.

El centro de emergencias en Córdoba atendió a cientos: el psicólogo de la Cruz Roja, Fran Vicente, reportó que recibieron 300 personas en total desde el domingo. Ayer atendieron a 150 de 35 o 40 familias, y 50-55 pernoctaron allí. Policías custodian accesos a la morgue. Sobre la causa del accidente , los expertos investigan una junta defectuosa en las vías.