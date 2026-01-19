Domingo de terror en Nigeria: hombres armados secuestran a más de 160 personas de iglesias

La tranquilidad del estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria, se rompió violentamente este domingo a las 11:25 de la mañana. Mientras creyentes celebraran sus servicios religiosos en iglesias de Kurmin Wali, Kaduna, bandas de hombres armados con fusiles de alto poder irrumpieron en dos templos de forma simultánea.

El saldo inicial es devastador: según líderes religiosos locales, al menos 163 personas permanecen cautivas en manos de los criminales, conocidos en la región simplemente como "bandidos".

🔴 #URGENTE | Hombres armados atacaron dos iglesias cristianas en Nigeria y secuestraron a más de 160 personas, según informó Reuters. pic.twitter.com/T1SK8R44q3 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 19, 2026

¿Cómo ocurrió el secuestro en las dos iglesias de Nigeria?

Los atacantes llegaron a la zona de Afogo aprovechando lo remoto del lugar y el mal estado de los caminos, lo que dificultó la llegada inmediata de ayuda. Según el reverendo John Hayab, jefe de la Asociación Cristiana de Nigeria en la zona norte, originalmente fueron 172 los secuestrados.

Aunque 9 lograron escapar entre la maleza durante el traslado, el resto de la congregación fue internada en el bosque por los delincuentes, quienes suelen realizar estos actos para exigir grandes sumas de dinero por los rescates.

Despliegan tropas para encontrar a los secuestrados en Kaduna, Nigeria

La policía de Kaduna confirmó que ya desplegaron tropas y agencias de seguridad para rastrear a los secuestradores en sus escondites forestales. Sin embargo, admiten que obtener información precisa es un reto debido a la falta de comunicación en la zona.

Esta crisis de seguridad no es nueva: apenas el pasado noviembre, más de 300 estudiantes fueron raptados de una escuela católica, lo que demuestra que los centros educativos y religiosos se han vuelto el blanco favorito de estas bandas.

Donald Trump interviene en la situación de Nigeria

La situación en Nigeria ha escalado tanto que el gobierno de Donald Trump ha tomado medidas directas. El pasado día de Navidad, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra campamentos de grupos extremistas en el noroeste del país. Trump ha advertido que habrá más intervenciones militares si los ataques contra civiles, especialmente cristianos, continúan.

Nigeria es un país complejo con más de 250 grupos étnicos y una división marcada entre un norte mayoritariamente musulmán y un sur cristiano, aunque el gobierno asegura que la violencia afecta a ciudadanos de todas las religiones por igual.