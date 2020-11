Actuación de policías en Cancún “una estupidez” que tendrá consecuencias legales; se investiga a 6: Capella

Luego de que la elementos de la policía dispararon contra una manfestación feminista que exigía justicia luego del femicidio Bianca “Alexis”, de 20 años y cuyo cuerpo fue hallado el domingo con signos de violencia, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella, aseguró que esta acción policiaca fue una “estupidez” que tendrá consecuencias legales.

En diversas entrevistas el funcionario indicó que ya son seis los policías a su cargo que están siendo investigados al ser presuntos responsables de la agresión.

Dijo que ya están bajo investigación pues incumplieron una orden; además, advirtió la posibilidad de que hayan cometido agresiones arbitrariamente para desestabilizar el esfuerzo en seguridad.

Detalló que el gobernador Carlos Joaquín González pidió en al menos 10 ocasiones hacer valer el derecho a la libre manifestación y en este sentido, admitió que “dado el enorme error que representa una situación de esta naturaleza, hay toda la embestida habida y por haber, pero no se elude la responsabilidad de ningún tipo, desde hace 25 meses que llegué hay una cosa que me queda clara, la renuncia del titular siempre tiene que estar en la mesa, son muchas decisiones que se toman y ahora las situaciones me jugaron una mala circunstancia”.

Indicó que diario “se toman decisiones muy complejas y esta es una ausencia de supervisión que terminó en una situación lamentable”.

Y agregó:

Los policías municipales de Cancún se vieron superados y cometieron la estupidez de disparar al aire y este hecho tendrá consecuencias legales, sentenció.

