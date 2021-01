Alertan de páginas apócrifas que “venden” tanques de oxígeno en CDMX

Ante el incremento de la demanda de tanques de oxígeno de familiares con pacientes contagiados de Covid-19, la delincuencia organizada una vez más vio una oportunidad para aprovecharse de la desesperación de cientos de familias.

La Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudanana (SSC) de la Ciudad de México, detectó que por medio de páginas apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes sociales se realizaban ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían ser adquiridos tras realizar un pago electrónico; sin embargo, luego del depósito, el vendedor ya no se volvía a contactar con el cliente.

La SSC solicitó a la población revisar el perfil del vendedor, ortografía y fotografías de los productos que se ofertan, que el vendedor cuente con una dirección física, calle, colonia, alcaldía; con un RFC o número de registro ante las autoridades sanitarias; e invita a la ciudadanía a leer los comentarios de otros usuarios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó en los últimos días reportes de usuarios de redes sociales, que señalaban posibles fraudes en la compra y renta de tanques de oxígeno por internet.

Durante la investigación se encontró que algunas páginas utilizan logotipos, colores y tipografía similar a marcas reconocidas, para robar información personal de los cibernautas interesados en estos productos.

Este tipo de fraudes se da a través de los formularios que se piden llenar con datos personales, de contacto y tarjetas bancarias, por lo que la SSC recomienda que, antes de adquirir cualquier producto en línea, se valide la legalidad de las páginas y, en la medida de lo posible, no realizar depósitos por adelantado a cuentas bancarias sospechosas o que no sean a nombre de una empresa, ni dar su número de tarjeta, nip o de seguridad, a través de las páginas web.

Ante la necesidad y búsqueda de adquirir tanques de oxígeno, muchos usuarios no verifican los sitios virtuales donde pretenden realizar las compras, y proporcionan datos sensibles y personales, los cuales son utilizados por los ciberdelincuentes para obtener beneficios como contraseñas, nombres de usuarios, teléfonos, claves de accesos o recibo de dinero a través de pagos anticipados por un producto que no existe y, una vez logrado el objetivo, ya no contestan o bloquean al ciudadano de los medios de contacto.