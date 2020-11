Alianza Federalista exige transparencia en distribución de vacunas contra Covid-19

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista emitieron hoy un pronunciamiento en el que califican como catastrófico el escenario que se vive en México ante la pandemia por Covid-19 y exigieron al gobierno federal transparencia en la administración de la vacuna contra esta enfermedad que ha dejado más de 100 mil muertos en México.

“México ya es el cuarto país en el mundo con más fallecimientos y una tasa de letalidad de casi el 10 con 100 mil muertes por Covid-19. La salud debe ser la prioridad; por ello exigimos transparencia en la adquisición y manejo de las vacunas”, escribió la Alianza en su cuenta de Twitter.

TE PUEDE INTERESAR:

“Con o sin registro” México Libre va; anuncia que participará en elecciones del 2021

Los gobernadores se pronunciaron por el luto que representa la pérdida de más de cien mil mexicanos y aseguraron que “no es fácil dirigirnos a la ciudadanía con este tema sin que se inmiscuyan voces ajenas en busca de deslegitimar un sentimiento genuino y la mejor de las intenciones”.

En ese sentido y tras expresar su respeto por las 100 mil familias de las víctimas de esta enfermedad, los gobernadores aliancistas expusieron su preocupación por los convenios donde se comprometen 50 millones de dosis, pues no hay detalles ni claridad al respecto.

Los gobernadores de la Alianza Federalista hacemos un llamado al gobierno federal para exigir que el tratamiento sobre la compra de vacunas contra COVID-19 sea transparente y público, pues el actual costo humano, social y económico reclama una urgente revisión de las circunstancias.

Consideraron que es indispensable que el gobierno federal haga públicos los compromisos que asumió con la compra de vacunas y lo referente a su almacenamiento, distribución y aplicación, así como de los recursos empleados y proyectados a futuro.

Que no gane de nuevo la discrecionalidad y la toma de decisiones unilaterales y arbitrarias. Necesitamos que la ciudadanía conozca a fondo los contratos establecidos; el costo unitario de las vacunas y cantidad total de las dosis; características de los insumos; cuáles son las farmacéuticas y laboratorios involucrados en los procesos; fecha estimada de entrega a partir de sus respectivas autorizaciones internacionales y fecha inmediata en que la Cofepris reciba los documentos para su análisis y autorización.

También -señalaron- es necesario que sea de carácter público el plan de vacunación; los mecanismos de prelación para beneficiarios y el alcance real de la estrategia en términos de inmunidad. A su vez, urgimos la instauración de una Comisión Independiente que vigile cada proceso y, en caso de ser necesario, se encargue de despejar dudas y controversias.

Opinaron que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas deberán de coordinar sus esfuerzos para que la aplicación de las vacunas atienda a las necesidades reales y totales de la población.

Aseguraron que “todos los puntos y exigencias no están concebidos con un afán político, sino con una preocupación genuina por el porvenir de los mexicanos. No hay mezquindad posible ante una problemática que acecha a cada hogar de México. Es tiempo de integrarnos y de trabajar pensando en las circunstancias específicas de las regiones. No es posible atender de manera unilateral, sin planeación, en opacidad y en incertidumbre este tema”.

El escenario es catastrófico: #México ya es el cuarto país en el mundo con más fallecimientos y una tasa de letalidad de casi el 10% con 100 mil muertes por COVID-19. La salud debe ser la prioridad; por ello exigimos transparencia en la adquisición y manejo de las vacunas. pic.twitter.com/quyJfIb1h5 — Alianza Federalista (@AFederalista) November 21, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

Líder de FRENAAA convoca a “paro económico nacional”