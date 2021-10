Alista oposición acción de inconstitucionalidad contra revocación de mandato

Ciudad de México. El bloque opositor Va por México recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para presentar en los próximos días una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Revocación de Mandato y de Juicio Político aprobada recientemente por el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados informó que el recurso está enfocado en la formulación de la pregunta pues hay contradicciones entre lo que mandata la Constitución y lo que se aprobó por diputados y senadores, además del desaseo en el proceso legislativo.

“Acordamos presentar esta acción, porque hay particularidades que creo que afectan al interés nacional. La disposición constitucional no tiene duda, la disposición constitucional es revocación, no es refrendo, no es ratificación, es revocación, y ese es el aspecto, que pondremos abogados se haga la litis de esta acción”, señalo Moreira Valdez.

Detalló que la acción de inconstitucionalidad fue un acuerdo que alcanzaron las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD durante la reunión que sostuvieron este lunes y hoy el documento está en proceso de firma de los diputados de las tres fracciones parlamentarias.