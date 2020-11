“Si algún día me pongo cubrebocas sería por respeto a la gente": López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sólo usa el cubrebocas en situaciones muy particulares, como en sus viajes en avión, aseguró que no se sabe a “ciencia cierta” si esta prenda funciona y dijo que no lo usa porque no está “infectado” de Covid-19.

Además, explicó que no lo usa porque guarda la sana distancia y el médico le ha indicado que no es necesario si no está enfermo.

No me (lo) pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas

TE PUEDE INTERESAR:

“Me han faltado al respeto”; no he recibido carta de Alianza Federalista: López Obrador

En la conferencia de prensa diaria desde el Salón Teseorería del Palacio Nacional el titular del Ejecutivo celebró que el pueblo mexicano ha sido muy consciente de lo que significa esta pandemia.

“Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente que, aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas. Este es un pueblo extraordinario, por eso a un lado el autoritarismo, dejarle a la gente que siga actuando de manera responsable”, comentó López Obrador.

Si yo algún día me pongo cubrebocas sería por la gente, por respeto a la gente, puntualizó

En diversas ocasiones, el mandatario ha declarado que no usa cubrebocas porque así se lo ha indicado Hugo López-Gatell Ramírez, quien en marzo pasado cuestionaba la evidencia científica del cubrebocas, aunque posteriormente recomendó su uso.

TE SUGERIMOS LEER:

Rosa Icela agradece a López Obrador nombramiento como secretaria de Seguridad