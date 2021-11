AMLO retiró propuesta de Herrera para Banco de México desde agosto: Monreal

Desde agosto el presidente AMLO retiró el nombramiento del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México, informó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que el Senado no hizo más que acatar la decisión y ahora están a la espera de que haya una nueva propuesta.

“En agosto el Ejecutivo retiró el nombramiento, desde agosto, desde agosto la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa que aceptar la decisión. Simplemente notificaron que se retira. El Ejecutivo, seguramente en los próximos días enviará o el mismo nombre u otro nombre, es una facultad de él”.

Monreal explicó que el nombramiento se debe enviar en los próximos días ya que el actual Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León está a punto de concluir su periodo en el cargo.

“Luego ahora, después de agosto, no hay, por eso es que no hemos procedido, porque no hay materia. Cuál es el estado que guarda actualmente ese nombramiento: tenemos que hacerlo porque el 31 de diciembre concluye el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz, y el primero de enero debe haber nuevo gobernador. El presidente de la República, tiene dos alternativas; una, que nos pueda enviar el nombramiento aunque sea el mismo nombre, eso será decisión de él o que envíe un nuevo nombre y nosotros procederemos a examinar la propuesta para analizar los requisitos de elegibilidad y la ratificación simple por mayoría que corresponde”.

Monreal también dijo que Arturo Herrera es una persona que tiene los conocimientos para estar en el cargo independientemente de la decisión del Ejecutivo Federal.

“Yo considero que el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera es un buen elemento, es un hombre conocedor de la materia y es un hombre que tiene conocimiento para el cargo, pero esa es una decisión del Ejecutivo”.