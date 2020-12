Gobernador de Campeche administra bien los recursos, no pide más “como está de moda": AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció a la administración del gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, a quien puso como ejemplo por no pedir presupuesto adicional “como está de moda” y por lo que en otros casos tiene que estar repitiendo la frase de uno de los personajes de Héctor Suárez; “no hay, no hay”.

De gira por ese estado en donde revisa el tramo de la obra del Tren Maya, el mandatario agradeció al gobernador priista su colaboración en las acciones del gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR:

Actividades y negocios que no suspenden actividades y seguirán abiertas

“Muchas gracias al gobernador porque siempre apoya, siempre ayuda, esto que anunció, el tren que se realizó, lo hizo el gobierno del estado, sólo que está diciendo aquí que fue una instrucción de nosotros y que lo hicimos conjuntamente. No, lo hizo el gobierno del estado, en el caso de la electrificación de Champotón ahí si vamos 50 y 50", recordó López Obrador.

Además, agregó el mandatario federal, “no me está pidiendo presupuesto adicional para el cierre, ahora está de moda eso, y tengo que estar diciendo cómo respondía el finado Héctor Suárez: ‘no hay, no hay’. Pero aquí no solicita presupuesto adicional porque administra bien el gobernador Miguel Aysa”.

Durante su segundo día por el sureste del país, y supervisar el segundo tramo del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, el presidente reiteró su compromiso de que no dejará obras inconclusas.

Pidió a la empresa responsable de la obra, segundo tramo, redoblar esfuerzos y aclaró:

“Muchas gracias de nuevo a los que están a cargo de la obra, es importante, es una recomendación respetuosa, fraterna de qué se abran más tramos, entre más tramos haya más se avanza, eso lo saben muy bien y yo voy a estar de nuevo en marzo por acá para seguir evaluando.

“No es presionarles, les tenemos confianza, pero no está demás que estemos visitando la obra para que se siga avanzando, cualquier problema que tengan, que podamos nosotros ayudar para que no se detenga la obra”, insistió.

El mandatario insistió en que su gobierno apoyará en todo lo que sea necesario, así como las dependencias a cargo de la obra en el cuidado de las zonas y vestigios arqueológicos.

Supervisión de obra del Tren Maya, desde Calkiní, Campeche. https://t.co/q8U085WLh0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 19, 2020

TE SUGERIMOS LEER:

Por peculado y delitos electorales emiten tercera orden de aprehensión contra Roberto Sandoval