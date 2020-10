¡Que le echen ganas o se quedarán en el Zócalo hasta el 2022!: dice AMLO a FRENAAA

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las movilizaciones realizadas el fin de semana por el Frente Nacional Anti AMLO, conocido como FRENAAA, que exige su renuncia y tras advertir que algunas de las fotos difundidas sobre la magnitud de la marcha del sábado al Zócalo están “truqueadas”, recomendó a sus opositores que “le echen ganas” ya que en las últimas encuestas se ve muy favorecido.

El mandatario ironizó sobre el plantón de FRENAAA y aseguró que mandará a poner unas enramadas para colgarles hamacas a los líderes de ese movimiento, como las que usaba el prócer Simón Bolivar, con tal de que se queden a dormir en la Plancha del Zócalo.

López Obrador reiteró que estará al frente del gobierno mientras el pueblo lo apoye y dijo que para llenar la plaza de la Constitución todavía les falta por lo que les recomendó lo siguiente:

Los de FRENAAA tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 2022, nada más que se vengan a dormir los dirigentes... Les voy a colgar hamacas a lo que están impulsando mi renuncia, pero les digo que para llenar el Zócalo les falta

Y reiteró:



Échenle ganas para ver si lo llenan (el Zócalo) y tienen que ser varias veces. Y, además de eso, quedarse hasta el 2022 que será el referéndum

Insistió en que las encuestas dadas a conocer este lunes 5 de octubre ubican su popularidad con al menos el 60 por ciento de apoyo entre los ciudadanos.





Dijo que si bien respeta y es tolerante con las expresiones en contra de su gobierno, el respaldo a su administración es aún mayoritario, por lo que se mantendrá al frente del Poder Ejecutivo federal, al menos, hasta la consulta de revocación de mandato en el 2022.

Em ese sentido, refirio los resultados de las encuestas de popularidad que le favorecen, entre ellas una que le da un aumento de 3 puntos de 59 al 62 por ciento de aprobación, incluso refirió una más difundida en un diario de circulación nacional que le da una caída de cuatro puntos, de 40 a 36 por ciento.

Llamó a sus opositores a la no violencia y garantizó que no serán reprimido y rechazó que quieran su renuncia promovimiento un “derrocamiento” por lo que los volvió a llamar a actuar por la via ilegal y “no de facto, eso no, tenemos que dirimir nuestras diferencias por la vía pacífica y legal.

Aprovechó para recordar las declaraciones del escritor Francisco Martín Moreno, quien dijo que si viviera en la época de la Inquisición quemaría a los morenistas en el Zócalo, y este sentido, López Obrador aseguró que ningun crítico de su gobierno opinó ni salió a decir que están en contra de esa declaración.

