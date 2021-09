AMOR POR MÉXICO: Cañón del Sumidero en Chiapas

Conocer lugares nuevos en México es una de las cosas que más me llena el corazón, porque nuestra historia se conoce a través de la cultura, los paisajes y la gastronomía.

Al imaginarme este estado sureño, una de las primeras cosas que se me venían a la cabeza, es su biodiversidad. En especial, ese lugar tan único y del que toda persona llega maravillada. ¿Un cañón? ¿En México? Sí, el Cañón del Sumidero. Esa falla geológica que se reconoce en todo el mundo, y que representa una de las grandes maravillas naturales de nuestro país, sí nuestro.

Primera parada, Tuxtla-Gutiérrez. Nos despertamos ese sábado, a eso de las 6 de la mañana, y nos trasladamos hasta el embarcadero “Bella Cahuaré” a sólo 15 minutos de nuestro hotel. Cámara en mano, galletas de avena, agua, bloqueador, Esteban, Mau, Ricardo, Pablo y yo. Equipo completo. Ya en el auto nos miramos, y sin decirlo, nos dimos cuenta de cómo la emoción nos invadía, como si volviéramos a ser niños. Íbamos a conocer uno de los grandes pulmones de México.

Nos recibieron los lugareños, yo me fui en una lancha y los demás en la otra. José, el que manejaba mi embarcación, que no pasaba más de la tercera década, me platicó que tenía 13 años de experiencia. Que pasar la mayor parte de su día en el Cañón y Río Grijalva, lo hacía feliz y consciente de nuestro papel con el ecosistema. Hablaba tranquilo, despacio, como sin darle mucha importancia al tiempo, y yo que vivo en la Ciudad de México, admirando esa templanza que pocas veces veo en la capital.

Cuando pasas por debajo de un alto puente que se utilizó hace décadas, es porque comenzó la travesía. La selva verde y frondosa junto al río empieza a crecer, se va elevando conforme avanzas. Sientes el viento y lo escuchas, se cruzan aves. Ocelotes, pelícanos cafés, pericos verdes, y más. En este Parque Nacional hay registro de 195 especies distintas de aves.



Jamás imaginé estar frente a una pared natural de 1.100 metros de altura, que se extiende al mismo tiempo, más de 250 metros debajo de ti. Es la profundidad del caudaloso y hermoso Río Grijalva.

En cada detalle encuentras una gran biodiversidad, encuentras vida. Te conviertes en parte del ecosistema. Como si ese tronco, esa hoja, el cauce, el ave, el musgo, los peces, y nosotros fuéramos parte de uno mismo.

En temporada de lluvias se puede apreciar una de las joyas naturales de este lugar, la famosa cascada “Árbol de Navidad”. Mientras más te acerques, más te das cuenta de su belleza y perfección. Con el paso del tiempo, el agua pulió la piedra y la humedad hizo que creciera musgo, de ahí su nombre.

Conforme avanzan las horas y la temperatura sube, los cocodrilos de río se van asomando. No se sabe exactamente cuántos ejemplares hay, pero se estima que más de 100. Descansan y toman sol en los bancos de arena que se forman, y lo más hermoso es poder apreciarlo en su hábitat natural.



Es un tesoro de todos los mexicanos e identidad de los chiapanecos, como parte de su escudo. Un lugar que atrapa, maravilla, cautiva y enamora. Un regalo de Chiapas, que confirma mi Amor por México.