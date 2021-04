Ampliar mandato de Zaldívar viola la Constitución: BMA

Cd. de México.- La Barra Mexicana del Colegio de Abogados, organizaciones civiles y politólogos pidieron a la Cámara de Diputados detener la reforma del Senado que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, por considerarla inconstitucional, contrario a lo dicho por el presidente López Obrador.

“Si el Poder judicial no incluyo dicho artículo transitorio es que no se requiere esta ampliación del plazo. Tampoco es acorde a los artículos 97 y 100 constitucionales que determina la no ampliación de plazos o no reelección y por lo tanto es inconstitucional”, señaló Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

Incluso alertó que ampliar el mandato coartara también el derecho de otros ministros a presidir la Corte, lo que abrirá la puerta a conflictos al interior en el máximo tribunal.

“Hay tres ministros que ya no podrían aspirar a la presidencia estos Luis María Aguilar, que por cierto ya lo fue, José Fernando Franco y Jorge Mario Pardo Rebolledo., porque sus periodos terminan sin que les dé tiempo de tener estos 4 años a partir del periodo que termina el ministro Zaldívar de manera original, sin esta extendido. Hay dos ministro que tampoco podrían acceder si s e hace esa ampliación, es decir, Alfredo Gutiérrez Ortiz mena y Alberto Pérez Dayán se estaría afectando también su derecho de aspirar a la presidencia”, señaló la abogada.

Piden parlamento abierto

En conferencia virtual con diputadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD, pidieron se convoque a un Parlamento Abierto con expertos en materia constitucional y derecho, así como a organizaciones de la sociedad civil.

“Le decimos a diputados de morena; no se conviertan en verdugos cómplices del futuro de México y desde aquí también les decimos a los jueces y ministros y de la Corte, sí necesitamos jueces autónomo e independientes pero también jueces comprometido con los más altos principios éticos y democráticos. No hule bien el silencio del Ministro Zaldívar esperamos que su mutismo no signifique un aval a este atropello constitucional porque de ser así el país dejaría de tener en el Poder Judicial a un garante de la ley para convertirse, entonces, en legitimador de este y de futuros actos arbitrarios”, expuso Beatriz Pagés, analista política.

Y desde la oposición ya alistan la estrategia para revertir la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte.

“En caso de que la mayoría de Morena y sus aliados aprueben esta minuta en sus términos promoveremos una acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedir este atropello al estado constitucional en nuestro país”, advirtió Laura Rojas, diputada del PAN”.

“Para la acción de inconstitucionalidad se requieren 167 firmas, de estas, tan solo las firmas del PRD, PRI, PAN Y MC contamos con 166 por lo que no creo que sea un asunto tan complicado, en virtud de que ya conocemos a algunos diputados que no han estado de acuerdo en otros grupos parlamentarios y a reserva de platicarlo con dos diputados que son sin partido que por lo regular se han sumado a este tipo de resoluciones, entonces, nos parece que si podemos alcanzar las firma necesarias para poder presentar la acción de inconstitucionalidad”, planteo Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en San Lázaro.

En tanto, la diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, llamo a defender el estado de derecho.

“Se están dibujando las barreras que nos defiende de caer en una dictadura. Es momento de cerrar filas, es momento de que entre todos pongamos no solo el hombro sino el pecho para defender lo que con tanto esfuerzo se ha llevado a cabo de una institucionalidad que a la postre como hoy estamos viendo no resultaba ser tan fuerte como a lo mejor lo pensábamos”, acusó la priísta.

Se espera que en la sesión de este martes la Cámara de Diputados informe de la minuta del Senado, que introduce cambios a la reforma al Poder Judicial y se envié a la Comisión de Justicia para su análisis.