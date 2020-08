Analiza gobierno federal comprar medicamentos en el extranjero por corrupción en laboratorios nacionales

Cd. de México.- El gobierno federal analiza la compra consolidada de medicamentos en el extranjero bajo supervisión de la ONU, con la finalidad de resolver el desabasto en los hospitales e instituciones de salud.

Este martes se celebró una reunión en Palacio Nacional en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador; el canciller Marcelo Ebrard; el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda; del Seguro Social, Zoé Robledo; así como el titular del INSABI, Juan Ferrer, quienes analizaron la ruta para hacer viable esta compra y dejar de depender de los proveedores mexicanos.

Horas antes, en su conferencia matutina, el propio López Obrador advirtió a las farmacéuticas nacionales que no será rehén de la corrupción.

“Se nos ha dificultado, porque era mucha la corrupción en la compra de medicamentos, pero algo escandaloso, de miles de millones de pesos. Y los que se beneficiaban con la venta de medicamentos están molestos. Hay hasta campañas en medios hablando de la escasez de los medicamentos porque ellos saben que ya se termina la corrupción y hemos tomado esta decisión”, dijo.

El mandatario se comprometió a resolver la escasez de medicinas en los hospitales y arremetió no sólo contra los laboratorios sino contra los medios de comunicación. No obstante, AMLO no atinó a ponerle nombre a su dardo y se limitó a hacer una acusación en general.

“Cuando se regeneren los que se dedicaban a la venta de los medicamentos, que entiendan de que ya se acabó la corrupción, entonces vamos a poder adquirir los medicamentos en el país. Porque no vamos a estar como rehenes de grupos que hacían su agosto y lucraban, y que vendían hasta medicamentos adulterados, caducos, que acaparaban todas las compras del gobierno; laboratorios muy famosos que pensaban que por tener buenas relaciones con los medios de información y con campañas de desprestigio al gobierno nos iban a doblegar”, abundó.