Anaya rechazó diputación porque acabó el moche: Mario Delgado

Cd. de México.- Mario Delgado dijo que la única razón por la que el panista Ricardo Anaya no aceptó una candidatura a diputado federal es porque ya no hay de dónde sacar dinero porque se terminaron los moches.

El líder de los morenistas dijo que destape de Ricardo Anaya a la presidencia de la Republica para el 2024 no les preocupa ni les quita el sueño a Morena y desde ahora le advierte que las cosas cambiaron y no le irá bien.

“Fue uno de los promotores de la práctica del moche, yo creo que esa es la verdadera razón por la cual no quiere participar como diputado, si ya no hay moches, para qué quiere ser diputado. Yo no sé si vendrá a México, si sigue en Atlanta, pero el pueblo de México también ya despertó y no creo que le vaya a ir muy bien. El pueblo de México quiere que siga la transformación”, sentenció Delgado.