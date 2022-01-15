Anemia y producción de glóbulos rojos; desafíos en viajes al espacio

El próximo "salto gigante" para los humanos puede ser un viaje a Marte, pero tener suficientes glóbulos rojos que transportan oxígeno para el viaje al espacio podría presentar un desafío, sugiere una nueva investigación que alerta contra el desafío que representa la anemia.

Incluso los turistas espaciales que hacen cola para viajes cortos pueden tener que quedarse en casa si corren el riesgo de anemia o deficiencia de glóbulos rojos, dicen los investigadores.

Se sabe que los astronautas experimentan "anemia espacial", pero hasta ahora se pensaba que era temporal. Los médicos lo atribuyeron a la destrucción de los glóbulos rojos, o hemólisis, como resultado de los cambios de fluidos cuando los cuerpos de los astronautas se acomodaron a la ingravidez y nuevamente cuando se reacomodaron a la gravedad. Un estudio de la NASA lo llamó "una dolencia de 15 días".

Pero en lugar de ser temporal, la anemia es un efecto primario de ir al espacio, dijo el Dr. Guy Trudel de la Universidad de Ottawa, quien dirigió un estudio de 14 astronautas financiado por la Agencia Espacial Canadiense.

Dr. Guy Trudel / Universidad de Ottawa

Pensamos que sabíamos sobre la anemia espacial, y no lo sabíamos. Habíamos asumido que se trataba de un fenómeno de adaptación muy rápido y no pasaba nada. Y ahora estamos descubriendo que ese no es el caso. El espacio tiene un efecto específico primario en regulación de los glóbulos rojos.

Normalmente, el cuerpo destruye y reemplaza casi 2 millones de glóbulos rojos por segundo. El equipo de Trudel encontró que los cuerpos de los astronautas destruyeron 3 millones de glóbulos rojos cada segundo durante los seis meses que estuvieron en la Estación Espacial Internacional.

Anemia y producción de glóbulos rojos;desafíos de los astronautas en viajes al espacio.

Producción de glóbulos rojos: desafío espacial

Los astronautas generaron glóbulos rojos adicionales para compensar los destruidos. Pero, pregunta Trudel, ¿cuánto tiempo puede el cuerpo producir constantemente un 50 % más de glóbulos rojos? Una misión de ida y vuelta a Marte tomaría alrededor de dos años, estima la NASA. ¿Qué pasa si un astronauta está herido y sangrando?

Dr. Guy Trudel / Universidad de Ottawa

Aquí hay un vacío de conocimiento que debemos llenar en términos del mecanismo, en términos de contramedidas, en términos también de la planificación de la misión. Entonces, necesitaremos algunos productos sanguíneos o productos sanguíneos artificiales a bordo del misión a Marte, dado el hecho de que hay destrucción en curso? ¿Necesitaríamos suplementos de hierro en algún momento si no podemos reciclar todo el hierro para producir nuevos glóbulos rojos, etc.?

Tener menos glóbulos rojos en el espacio no es un problema cuando el cuerpo no tiene peso, agregó. Pero al aterrizar en la Tierra, y potencialmente en otros planetas, la anemia podría afectar la energía, la resistencia y la fuerza de los astronautas.

Un año después de regresar a casa, los glóbulos rojos de los astronautas no habían regresado por completo a los niveles previos al vuelo, informó su equipo en Nature Medicine.