Anuncian senadores del PAN denuncias contra López-Gatell

Cd. de México.- La senadora Lilly Téllez, quien pertenecía al Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y se pasó a la bancada del PAN, anunció en su cuenta de Twitter que interpondrá una denuncia contra el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell por inepto, irresponsable y por negligencia criminal.

Dijo que le ha mentido a los ciudadanos y al Presidente de la República. Destacó que la ciudadanía está harta de los políticos que sólo piensan en salvar elecciones sin ver que la gente solo quiere salvar la vida y su trabajo.

Por su parte la senadora Josefina Vázquez Mota informó que este martes presentaron una denuncia contra ese funcionario ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por negligencia en el manejo de la atención de la pandemia, que ha dejado hasta a el momento cerca de 40 mil muertos y 350 mil contagiados.

“Hoy se presentó muy temprano, tal como lo anunciamos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja que tiene que ver fundamentalmente con las violaciones al derecho fundamental a la salud, a la vida, a la subsistencia económica cometidas por autoridades federales con fundamento en artículo 102 constitucional; concretamente esta queja responde a las violaciones derivadas de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de esta pandemia Covid-19, justamente por estas autoridades federales, particularmente es una queja contra el doctor Hugo López- Gatell y cualquier otra autoridad que resulte responsable”.

Dijo que la denuncia contempla siete puntos concretos.

“El primero de ellos es que no ha habido una recomendación a nivel federal para el uso de cubrebocas, al contrario, en contrasentido de todas las instancias internacionales que lo han recomendado como una medida de prevención, de control y para limitar justamente la propagación de esta pandemia. Y todavía hoy, en nuestro país, quien conduce esta pandemia, quien como lo ha señalado el coordinador, prácticamente a ciegas y contradiciendo todo lo que se ha recomendado por los verdaderos científicos y especialistas, ni siquiera usa un cubrebocas. En segundo lugar, el modelo centinela que se ha utilizado para el manejo de la pandemia, es un modelo que los científicos descalifican como el recomendable, justamente para enfrentar la peor crisis de salud de nuestra historia; no está diseñado, afirman los científicos, como una situación epidémica como la que estamos viviendo. El tercer punto que sustenta la queja es, evidentemente, que no se han practicado las pruebas suficientes, ni remotamente; existe todo un panorama de obscuridad, de negligencia respecto a la aplicación de las pruebas. Ha habido una negligencia y una irresponsabilidad total”.

También contempla la desatención al personal médico, ilícitos en la compra de respiradores y medicamentos, y la negativa a otorgar el Ingreso Básico Universal. En su momento el coordinador Mauricio Kuri destacó que López-Gatell a diario engaña a todos los mexicanos con su estrategia fallida.

“Cuando tú ves a un personaje como el doctor López-Gatell que la verdad nos ha engañado y engaña al Presidente todos los días, nos engaña a los mexicanos todos los días y aparte con verdaderas formas muy poco educadas, hemos visto cómo ha violentado a las mujeres, aquí a una compañera senadora, y lo peor de todo es que no nos ve, no hay un viento favorable para un barco sin rumbo, y lo que está haciendo el doctor López-Gatell es no llevar un rumbo en este momento”.