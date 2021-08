Aprueban dictamen que expide Ley Federal de Juicio Político

Cd. de México.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, propuesta recientemente por el senador de Morena Ricardo Monreal.

Veinte votos fueron a favor del dictamen. Hubo 6 en contra del PAN, PRI, MC Y PRD.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su posible inclusión en nuevo periodo extraordinario de sesiones, si se alcanza un acuerdo en la Comisión Permanente.

Durante la discusión resurgieron diferencias entre oposición y la mayoría.

Acusan a Morena de legislar con demasiada prisa.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, acusó a Morena y a sus aliados de legislar a prisas, a caprichos del presidente.

“Simplemente están convocando a esta reunión extraordinaria para cumplir el deseo del señor de una ley que ni siquiera se ha podido revisar a fondo ni conocen sus alcances y eso no lo podemos hacer, no podemos seguir legislando sobre las rodillas. No veo la prisa de porque sacar esta nueva ley, abrogar la otra, sin tener ninguna justificación de por medio más que el presidente lo quiera, a menos que tenga destinatario muy concreto a quien le quieran hacer juicio político y, entonces, quieren tener los instrumentos legales a la mano para iniciarlo, porque hay que reconocer que cuando hacer estas reformas con mucha premura es porque traen un objetivo político antes que legal o de justicia, como ha sucedido muchas veces con la 4T”.

Y desde Morena acusaron a la oposición de no querer trabajar cuando la legislatura terminar el 31 de agosto.

“Se requiere que esta normatividad contemple a otros miembros de poder que componen al estado mexicano, es vergonzoso que no exista una ley para llevar a juicio político a ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros de la judicatura Federal, integrantes de la Fiscalía General, Jueces de Distrito y Magistrados de Distrito, así como Consejeros Electorales y Magistrados del Tribunal Electoral que, recientemente, han sido exhibidos por casos de corrupción y pugnar internas por su ambición de lucha de poder”, dijo Araceli Ocampo de Morena.

Y Martha Tagle puntualizo “es mentira que apenas se van a incluir a todos esos servidores públicos para juicio político o declaración de procedencia ya están, estaban en la Constitución desde antes, es mentira que es de la 4T no se dan cuenta de lo que ya aprobaron en esta legislatura, es increíble que por no trabajar , por no leer estemos en estas condiciones”.