Arde cerro La Joyita en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Mich.- Un fuerte incendio forestal se registra desde hace cuatro días en el cerro La Joyita, ubicado en la población de Agostitlán en este municipio, lo cual ha generado el descontento de la comunidad porque ésta quiere que se actué de inmediato para apagar las llamas, ya que pueden perder los recursos naturales en los que se sustenta su economía.

DIVERSOS CUERPOS DE RESCATE ATACAN EL FUEGO

Al momento, el siniestro es atacado por el personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), brigadas municipales contra incendios, rescatistas de Ciudad Hidalgo y voluntarios. En algunos puntos la lumbre ha sido sofocada, pero en otros se ha reavivado y ha crecido.

La Comisión Forestal del Estado (Cofom) afirmó que arribó al municipio de Hidalgo el helicóptero de la Guardia Nacional, tras la solicitud realizada por el gobernador del estado, la Secretaría de Gobierno de Michoacán y la Comisión Nacional Forestal, el cual contribuirá a reforzar las labores en tierra del combate del incendio

YA SON CUATRO DÍAS DE LABORES

Desde hace cuatro días brigadistas de la Cofom, Conafor, Ayuntamientos, de la Asociación de Profesionales Forestales del Oriente de Michoacán y brigadas rurales, así como voluntarios, atienden el incendio que inició en la tenencia de Agostitlán en el municipio de Hidalgo, el cual ha sido controlado en una parte, sin embargo, el fuego se extendió hasta los ejidos de Piedras de Lumbre y Los Sauces, en el municipio de Jungapeo, donde el incendio aún se encuentra activo debido a que es una zona accidentada y con cañadas que dificultan el acceso para sofocar el fuego.

HABITANTES PIDEN SE ATIENDA LA CONTINGENCIA LO ANTES POSIBLE

El bosque es la base del trabajo de la población, de ahí sacan resina y madera, así como otros productos, la gente corta árboles, pero reforesta para aprovechar su tierra y ahora teme que las llamas acaben con todo. Habitantes de la localidad, bloquearon la carretera federal México-Morelia, a la altura de la localidad de La Alborada para exigir la atención inmediata de las autoridades.

En tanto, el alcalde de Ciudad Hidalgo, José Luis Téllez Marín, llegó a la zona del bloqueo y la gente le reclamó no atender rápidamente el tema ni defender los recursos naturales de la comunidad. Araceli Marín, habitante de Agostitlán, comentó: “Hay dinero presidente, usted debió atender el asunto desde hace días y no ha hecho nada. Los hechos están allá arriba: el bosque se está quemando, por eso estamos como estamos porque usted va atrasado y la lumbre no se hubiera extendido si usted presidente hubiera actuado con oportunidad, si hubiera hecho su trabajo”.