Argentina recibe segundo cargamento de vacunas contra Covid-19

Argentina recibió hoy la segunda tanda de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus para continuar con el plan de inoculación planificado por el gobierno para controlar el avance de la pandemia.

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El arribo de 300 mil dosis de la vacuna se realizó en un vuelo especial de la línea aérea de bandera Aerolíneas Argentinas desde Moscú, informó la agencia Reuters.

Las vacunas, que completan la dosis del primer envío realizado días antes de Navidad, llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza, en los suburbios de Buenos Aires.

De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, el número de casos positivos de la nueva enfermedad alcanza 93 millones 969 mil 239 personas en el mundo, mientras que la cifra de muertos es de 2 millones 011 mil 647 personas.

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En Argentina, los casos confirmados son 1 millón 783 mil 047. El número de decesos alcanzó 45 mil 227 personas.

Entre las medidas adoptadas para frenar la cadena de contagios está las restricciones a la movilidad en 18 provincias.

Los casos de coronavirus en el país aumentaron en los últimos días y fue detectado el primer caso de la cepa británica del virus.

Argentina espera recibir en enero otros 5 millones de unidades Sputnik V -que se aplica en dos dosis- y en febrero 14 millones 7 mil dosis.

