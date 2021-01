Armie Hammer responde a acusaciones de canibalismo en su contra

Hace algunos días, el nombre de Armie Hammer se volvió tendencia en redes sociales debido a un tema muy delicado: se filtró una conversación que el actor tuvo sobre un tema tabú.

En dichos mensajes, supuestamente Hammer confiesa su canibalismo a una mujer con la que sostenía una plática de índole sexual. En la conversación, el actor le habría dicho a la chica que quería devorarla, literalmente.

“Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido”, se puede leer en los mensajes filtrados por una usuaria de Instagram con el nombre House of Effie.

Tras la noticia, Hammer abandonó ‘Shotgun Wedding’, proyecto que ya tenía en puerta; sin embargo, aún no había hecho un pronunciamiento oficial sobre la situación.

Ahora, en una entrevista para Variety, Armie Hammer explicó que dejó el filme porque para grabarlo tendría que alejarse de su familia en un momento tan complicado como este y no esta dispuesto a hacerlo; además, negó que tenga interés en la antropofagia y calificó los mensajes como calumnias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Juegos Olímpicos podrían no celebrarse este verano debido al coronavirus

“No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”, aseguró el protagonista de Call me by your Name.