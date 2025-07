El asesinato de Bruno, un perro de rescate que salvó la vida de al menos nueve personas en Italia, ha causado conmoción más allá del país. La noticias acerca de su muerte recrudece debido a que este héroe canino fue envenenado con una salchicha rellena de clavos mientras se encontraba en su centro de entrenamiento en Tarento, en el sur de la nación europea.

Bruno era un sabueso belga de siete años y miembro activo de la unidad cinófila de rescate Endas, además de que colaboraba con la Protección Civil en operativos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, incluidos niños con discapacidad y adultos mayores con Alzheimer.

El trabajo de Bruno fue ampliamente reconocido, incluso por las más altas autoridades italianas, de hecho hasta fue condecorado por la primera ministra Giorgia Meloni.

Investigación por crueldad animal y premeditación

El cuerpo sin vida de Bruno fue hallado el pasado viernes en un charco de sangre, luego de haber ingerido un cebo letal preparado con clavos. La Fiscalía de Tarento ha abierto una investigación por muerte agravada de un animal, considerando las circunstancias de crueldad y premeditación.

Las autoridades italianas analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad, además de que han entrevistado a entrevistando testigos para identificar a los responsables del crimen.

“Querían atacarme a mí”: dueño de Bruno

Arcangelo Caressa, dueño de Bruno y director técnico nacional de rescate veterinario, aseguró que el ataque fue un mensaje dirigido a él por sus denuncias públicas contra las peleas clandestinas, tráfico ilegal de animales y maltrato: “Quieren que me haga a un lado, pero no me rendiré”, declaró.

Caressa denunció que en las últimas semanas ha recibido múltiples amenazas: “Bruno era como un hermano para mí. Las personas que salvó me llaman llorando, no pueden creerlo”.

Muerte de Bruno desata ola de condenas en toda Italia

La primera ministra Giorgia Meloni calificó el acto como “vil y cobarde”, mientras que el presidente del Senado lo llamó un “acto bárbaro e incivilizado”.

La diputada Michela Vittoria Brambilla calificó la muerte de Bruno como “dolorosísima” y pidió que se aplique la ley que castiga con hasta cuatro años de prisión el asesinato cruel de animales.

El envenenamiento de Bruno ha generado una ola de indignación nacional e internacional, además de la indignación en las redes sociales en donde se exige la justicia para Bruno, además de una mayor protección legal para los animales que sirven a la sociedad.