Asegura Esteban Moctezuma que se mantendrán escuelas de tiempo completo

Cd. de México.- El secretario de Educación, Esteban Moctezuma inició su comparecencia en el Senado de manera peculiar. Rechazó hablar sin el cubrebocas y de esa manera poner un ejemplo, no sólo para los escolares sino para la sociedad en general lo que provocó una carretada de aplausos.

El funcionario iniciaba su intervención cuando fue interrumpido por el Presidente de la Mesa Directiva, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.

“Perdón, secretario, que lo interrumpa, si gusta quitarse, para efectos de expresarse mejor, y puedan escucharlo con mayor nitidez, el cubrebocas. Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia. Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”.

En su intervención Esteban Moctezuma aclaró que la protección de alumnos y maestros es la prioridad.

“Durante la pandemia el sector educativo tiene como prioridad y certeza, frente a un escenario de incertidumbre, la salud, y el objetivo central es procurar el bienestar de la infancia y juventud mexicanas, maestras y maestros y, por tanto, de todas las familias de nuestro país”.

El funcionario destacó que el modelo educativo implementado ha estado a la altura de las circunstancias.

“¿Cuántas mexicanas y mexicanos hoy se están educando a distancia? Los datos son alentadores, por televisión abierta los programas de Aprende en Casa son vistos en promedio por 8.5 millones de personas diariamente, por televisión de cable las audiencias llegan a 7.5 millones adicionales. El sistema educativo nacional y sus integrantes han estado a la altura de este desafío. Las maestras y maestros han mostrado ser insustituibles”.

Diversos legisladores le hicieron cuestionamientos en torno a la reducción de programas educativos debido al recorte al presupuesto en el sector, así como la intención de desaparacer el programa de escuela de tiempo completo. La senadora Claudia Anaya del PRI fue una de las que se enfocaron en ese punto.

¿Por qué se reduce drásticamente el presupuesto a las escuelas normales y también en un 45 por ciento de capacitación docente, cual es la lógica para reducir el presupuesto y desaparecer las escuelas de tiempo completo?”.

El secretario garantizó que no desaparecerá la escuela de tiempo completo y que se contará con los recursos suficientes para la educación.

“Hoy les puedo decir que las escuelas de tiempo completo tendrán presupuesto para el 2021. Lo que hemos estado conversando con la Secretario de Hacienda y Crédito Público es que a estos programas les vamos a dar nuevos lineamientos que le interesan muchísimo al señor presidente, primero transparencia y segundo que los beneficios lleguen directamente a los beneficiarios. El sector va a tener los recursos suficientes como me ha dicho la Secretaría de Hacienda para poder transitar en el año 2021”.

Reiteró que el regreso a clases presenciales será escalonado, en forma mixta y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde.

“Un regreso escalonado, los lunes irá la mitad del salón, los martes la otra mitad, el miércoles los que fueron el lunes, el jueves los que fueron el martes y el viernes los que hayan tenido el mayor rezago por condiciones familiares que no les permitieron estudiar como al resto del salón”.