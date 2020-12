Asegura Germán Martínez que se mantendrá corrupción en Poder Judicial con la reciente reforma

Cd. de México.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el senador de Morena, Germán Martínez hizo una fuerte crítica a las reformas al Poder Judicial recientemente aprobadas por el Senado de la República. Dijo que con estas de ninguna manera se ataja la corrupción en el sistema judicial del país.

“La reforma judicial que se aprobó en el Senado y está en curso en la Cámara de Diputados no contiene la corrupción judicial, no contiene los circuitos de conflicto de interés, no ataja y deja intacto, como lo señaló el propio senador Ricardo Monreal en tribuna, no ataja la corrupción entre jueces, magistrados, ministros, lideres, abogados y hace de la justicia en México un privilegio para los que tienen dinero y margina a los que no tienen quien los defienda”.

El legislador destacó que hasta la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado inquietud por la reforma aprobada por lo que debe ser modificadas y corregida en la Cámara de Diputados.

“La Organización de las Naciones Unidas está preocupada por el destino de la Reforma Judicial que se está tramitando en el Congreso de la Unión, en el Poder Constituyente. Dice el relator que según la información recibida este proyecto ha sido elaborado desde el despacho de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia sin consulta con el Pleno de la Corte, esta información que el relator dice que fue recibida yo la confirmo; no fue una reforma con o para el Poder Judicial, fue una reforma con y para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero que la Cámara de Diputados lo recoja y se corrija y se enmiende”.