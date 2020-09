Asegura Monreal que respetará decisión de la corte sobre consulta

Cd. de México.- Monreal asegura que respetará decisión de la Corte sobre consulta, pero asegura que hay ministros liberales por lo que se impondrá la razón.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dijo que la petición de consulta popular para los expresidentes se debe valorar, deliberar y discutir por el Pleno de la Suprema Corte por la importancia que tiene la propuesta.

Estos señalamientos los hizo luego de que se dio a conocer que el Ministro Luis María Aguilar propone rechazar la petición de la consulta. Monreal calificó como una filtración el análisis hecho por el Ministro sobre el tema para el que recordó, se tienen 20 días para tomar una resolución.

“Hoy, esta mañana se ha filtrado en medios de comunicación que ya hay un proyecto de resolución que se le encomendó, por la decanía al Ministro Luis María Aguilar, y este proyecto, según se expresa en esta filtración, es negativo, es decir, que se desecha o que se declara la pregunta y la consulta inconstitucional. Sin embargo es un proyecto que tienen que valorar, deliberar y discutir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que representa y por el tema trascendente nacional, es decir, que en los próximos días, dentro de los 20 días naturales que tiene la Corte para resolver, van a deliberar, a debatir todos los ministros”.

Monreal dijo que no quiere adelantarse a tomar una definición sobre la resolución del asunto, sin embargo señaló que “sin tratar de descalificar” hay ministros que son de corte liberal por lo que acabará imponiéndose el buen juicio y la razón. Monreal, sin embargo se comprometió a que respetarán, los senadores de Morena, la determinación final de la Corte sobre la consulta.

“No quiero adelantar vísperas, no deseo aventurarme en un pronóstico sobre la resolución que emitirán, pero estoy seguro que hay ministros de corte liberal, no estoy descalificando a ninguno pero se va a imponer la razón, el buen juicio, sobre todo atender el reclamo tan impresionante que se tiene sobre este tema. De cualquier forma nosotros en el Senado la mayoría legislativa respetaremos la decisión de la Corte. Vivimos en un Estado de Derecho, no debemos alterarlo, vivimos bajo el principio de legalidad y todos tenemos que el máximo tribunal de justicia diga, resuelva, emita”.