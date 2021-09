Así luce la última persona que abandonó las Torres Gemelas

Hasta antes del atentado, su trabajo era barrer de arriba abajo, todos los días, los más de 1,800 escalones de una de las Torres Gemelas en Nueva York. Se llama William Rodríguez, nació en Puerto Rico y al cumplir 20 años llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano.

Mi hija Maité lo escuchó hablar en una conferencia y esa misma tarde me comentó apresurada “tienes que que conocer a William”. Concreté la entrevista con él en un hotel cerca de la zona cero de Nueva York. Llegó puntual a la habitación un hombre alto, robusto, y simpático. La entrevista grabada duró casi una hora, pero nuestra charla se prolongó hasta el día siguiente.

William Rodríguez fue uno de los pocos sobrevivientes del 911, luego de quedar atrapado en una de las torres. Me salvé porque ese día llegué tarde al trabajo, confiesa apenado mientras detalla como fue el estruendo al momento de impactar el avión.

¡Paaaaaawww! Exclamó con tanta fuerza que yo salté de la silla. En ese momento empezó a guiar al grupo de bomberos hacia las escaleras para que abrieran las puertas de acero de cada piso que debido al impacto habían quedado descuadradas.

William tenía una llave maestra -como la de los hoteles que abren todas las habitaciones- con la cual pudo abrir puerta por puerta de abajo a arriba liberando a la gente atrapada.





Recuerda cómo los bomberos que lo acompañaban de pronto se desvanecieron en el piso 27 de 140 que tenía la Torre. ¡Claro! Traían un equipo de casi 40 kilos sobre la espalda y estaban rendidos de subir tantos escalones. De ahí que William subió 12 pisos más sin ayuda de nadie y pudo desalojar a decenas de personas antes de que se desplomara por completo el edificio.

El calor intenso que abrazaba a William lo obligó a abandonar la Torre. Aún sin fuerzas, alcanzó a llegar al sótano para abrir la puerta y liberar a 15 personas presas de la asfixia de aquel infierno.

Sólo recuerda que amaneció al día siguiente debajo de un camión de bomberos, con el cuerpo cubierto de polvo y totalmente deshidratado. ¡Está vivo! Gritaron los paramédicos que lo encontraron.

William Rodríguez se convirtió desde aquel momento y con el paso de los días en el Héroe Nacional. El entonces presidente George Bush lo invitó a la Casa Blanca, concedió mas de mil entrevistas en inglés y en español. Su rostro le dio la vuelta al mundo y llenó sus paredes de diplomas, trofeos y reconocimientos.



Eso sí, nunca le dieron un centavo. Suena sarcástico, pero al caerse las torres gemelas, William se quedó sin trabajo, y más tarde se quedó sin casa al no tener ningún ingreso.

Terminó viviendo dentro de su carro debajo de un puente en Manhattan, hasta que un reportero de la NBC lo reconoció, contó su historia en los noticieros y así fue como obtuvo una vez mas la atención de las autoridades. ¡Vaya paradoja! El Héroe Nacional vivía como un pordiosero.

William Rodriguez vive de dar conferencias en todo el mundo. Aclaro que a mi no me cobró un centavo por la entrevista, a cambio me invitó a su casa en New Yersey, compartimos la comida y desde hace algunos años a menudo chateamos, sobre todo cuando se acerca el 11 de septiembre.