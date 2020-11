López Obrador respalda destitución de Capella; pide se resuelva feminicidio de Alexis

Tras el cese de Alberto Capella como titular de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo y de Eduardo Santamaría Chávez, de la policía en Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le gustó la decisión que tomó el gobernador, Carlos Joaquín González, por la represión policiaca en Cancún, ocurrida el lunes pasado.

En su conferencia de prensa matutita, que este miércoles rompió récord al durar más de tres horas, López Obrador cerró con este tema y pidió que se profundicen las investigaciones del feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, “Alexis”, de 20 años de edad, encontrada sin vida el pasado 8 de noviembre.

Celebro que haya actuado de esa manera el gobernador de Quintana Roo, que no haya habido tolerancia, encubrimiento, complicidad, que haya deslindado responsabilidades y que se investigue. Me pareció bien, y que nunca más la represión, que se garantice el derecho a la manifestación

Pidió que no haya violencia y dijo que se puede protestar con el método de la no violecia: “es muy eficaz, la vía pacífica da resultados... No se necesita la fuerza bruta, se requiere tener la razón y se requiere tener argumentos y luchar por los ideales y los principios sin claudicar.

El mandatario refirió que cuando la lucha es pacífica no pueden hacer nada los autoritarios, porque no se les da la posibilidad de que repriman, se tiene que quedar con sus ansias represoras. No a la violencia, es lo único y libre manifestación de las ideas, libertad para protesar en el país con responsabilidad.



Dijo que se tiene que investigar la muerte de la joven y aseguró:

Yo estoy seguro de que van a incluir esto, y que se aclare lo que originó la protesta, lo del feminicidio

