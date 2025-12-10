Licencia Permanente CDMX 2025: Quiénes pueden tramitarla por internet y saltarse el examen

El regreso de la licencia de conducir permanente ha provocado un gran interés entre los automovilistas de la capital. Para evitar el colapso en los módulos de la Semovi, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) habilitó la opción de realizar el trámite 100% por internet.

Sin embargo, hay requisitos específicos, pues no todos los conductores pueden acceder a la vía digital. El sistema tiene un filtro automático que decide si te saltas el examen y la fila, o si debes acudir forzosamente a una cita presencial.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente en la app CDMX?

La opción digital está reservada exclusivamente para los conductores con experiencia probada en la capital. Podrás tramitar tu licencia permanente desde la App CDMX o el portal web de la Semovi solo si cumples los siguientes requisitos:



Ya tienes antecedentes: Cuentas con una Licencia Tipo A Datos biométricos actualizados: Tu fotografía y huellas ya están en la base de datos de la Semovi y son recientes.

Al tener historial, el sistema asume que ya sabes manejar. Por lo tanto, no necesitas presentar el examen teórico y obtienes tu licencia digital de inmediato. Si después quieres el plástico físico, podrás agendar una cita solo para impresión rápida.

¿Quiénes no pueden tramitar la licencia permanente por internet?

Si te encuentras en alguno de los siguientes casos, el sistema bloqueará tu trámite en línea y te obligará a agendar una cita presencial en los módulos, PILARES o Utopías:



Conductores primerizos: Si nunca has tenido una licencia emitida por la CDMX.

Si nunca has tenido una licencia emitida por la CDMX. Licencias foráneas: Si tienes licencia del Estado de México

En estos dos casos, es obligatorio aprobar el examen teórico presencial.



Antecedentes penales/viales: Si tienes sentencias por delitos viales graves o fuiste sancionado por el programa "Conduce Sin Alcohol" (Alcoholímetro). En este caso, el trámite te será negado definitivamente.

Requisitos y costos de la licencia permanente 2025

Si confirmas que eres candidato para el trámite digital, ten a la mano:



Tu cuenta Llave CDMX verificada.

verificada. Pagar la línea de captura de mil 500 pesos .

. No tener adeudos de multas de tránsito o fiscales.

Recuerda que este programa estará vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2025.