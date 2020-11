Avalan reclamar subcuenta de vivienda ante Infonavit sin límite de tiempo

Cd. de México.- Con 455 votos a favor y 1 en contra, la Cámara de Diputados elimino el plazo de 10 años que tenían los trabajadores y sus beneficiarios para reclamar ante el Infonavit la devolución del saldo de su subcuenta de vivienda no utilizado. Ahora se podrán solicitar de manera permanente.

Ahora solo falta que el Senado valide la reforma.

Para ello, reformaron el artículo 37, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece que, al cumplirse 9 años, el Infonavit notificara a los trabajadores, y en su caso, a sus beneficiarios el tiempo trascurrido para exigir la reclamación del dinero de subcuenta ante el Instituto.

Se establece que en caso de que, a los 10 años, los recursos no se hayan reclamado, el Infonavit los podrá utilizar para crear una reserva financiera, que permitirá que los trabajadores o sus beneficiarios puedan reclamar de manera permanente el saldo de su subcuenta de vivienda que no haya sido utilizada con intereses generados.

Los diputados consideraron necesario hacer justicia a los trabajadores y regresarles lo que por derecho les corresponde.

“En la Ley de Infonavit establecieron que, si no se reclamaba, si el trabajador o trabajadora no reclamaba la devolución del recurso de vivienda este prescribía a los 10 años. Llegaba el trabajador y le decían: ya prescribió tu derecho al cobro, aunque sea tu dinero, o, aunque sea de tu propiedad y ya no puedes tener derecho para la devolución… Y con esta reforma, con esta modificación van a poder cobrar estos dineros y van a poder usarlos para los beneficios que su familia necesite”, señalo el diputado de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo, secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

El dictamen se envió al Senado para su validación.