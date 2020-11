Avanza Presupuesto 2021 con recortes a órganos autónomos y desaparición de rubros

Cd. de México.- Con posturas encontradas entre la oposición y la mayoría de Morena y sus aliados, se aprobó en la Comisión de Presupuesto de Cámara de Diputados el dictamen presupuesto del próximo año, que permitirá al gobierno ejercer un gasto de más de 6 billones 295 mil millones de pesos.

El proyecto solo se aprobó en lo general con 34 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PES y Partido Verde, mientras que 15 diputados del PAN, PRI, MC Y PRD fueron en contra.

El dictamen del Presupuesto federal del próximo año se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para la discusión y votación en la sesión de esta tarde.

El dictamen contempla cambios aprobados por la mayoría de Morena.

Recorta el gasto a diversos rubros, entre ellos, los órganos autónomos.

Al Poder Judicial le reducen mil 130 millones; Poder Legislativo 100 millones, INE 870 millones de pesos; Tribunal Electoral del Poder Judicial 195 millones; Fiscalía General de la Republica 71 millones; al INAI le quitan14 millones de pesos y; al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 23 millones de pesos.

También le quita recursos por 200 millones de pesos a la Secretaria de Educación Pública.

Destacan rubros con aumentos en su gasto como el de la Secretaria de Bienestar que logra aumentos por más de mil 754 millones de pesos con lo que destinaran mayores recursos para los Programas de Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y de Personas con Discapacidad.

Además, prevé aumentar el presupuesto para las obras catalogadas como prioritarias como el del Tren Maya, que sube mil 303 por ciento y el des sistema Metropolitano Aeroportuario con un ajuste de 121 por ciento más.

El dictamen no prevé dinero para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Estados y Municipios, Fortaseg, los recursos de seguridad se concentrarán en la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas.

Las modificaciones y sobre todo los recortes en el presupuesto generaron un ríspido debate entre la oposición y Morena. Uno de los temas fue el tema relativo a la salud.

“Solo le agregan al sector salud 9 por ciento, que son 16 mil 500 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que le quitaron en el Fondo de Salud para el Bienestar. ¿Dónde están los demás 16 mil 500 millones de pesos? Se fueron a otros rubros del Presupuesto, no se fueron para salud… El mundo el día de ayer vio la luz al final del túnel con el anuncio de una vacuna de una farmacéutica, que arroja 90 por ciento de eficiencia. ¿No creen ustedes que deberíamos el día de hoy asegurarnos de que exista una partida presupuestal?”, señaló el diputado del PRI Enrique Ochoa Reza.

Y así respondió el diputado de Morena, Pablo Gómez.

“Esta tontería de la vacuna, ja, el gobierno mexicano ya dio un avance de mil 500 millones de pesos a título de algo que no existe todavía, no hay vacuna, simplemente para comprar el lugar en la cola de la compra para que me entiendan, es lo que estamos haciendo…No podemos abrir un apartado en el presupuesto de algo que no conocemos, pero que si está asegurado completamente asegurado y s e los repetimos por si acaso tienen algún problema de entendimiento, es que habrá vacunas”, puntualizó.